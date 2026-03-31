Pablo Guede definió si usará a Guillermo Viscarra o Alejandro Duarte ante Universitario

De cara al clásico de la Liga 1, uno de los principales problemas para Pablo Guede en Alianza Lima es definir si utilizar a Guillermo Viscarra o Alejandro Duarte. En ese sentido, recientemente Líbero pudo conocer finalmente quién será el portero de los blanquiazules ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

Como sabemos, debido a una lesión y a que luego fue convocado por Bolivia para sus partidos tanto de preparación como del repechaje al Mundial 2026, el popular ‘Billy’ no estuvo en la oncena del cuadro íntimos por algunos partidos. Por ello, el ex Sporting Cristal, que normalmente era suplente del boliviano, terminó tomando la posta y ahora titular en cada fecha del Torneo Apertura.

Bajo esa premisa, resulta que Pablo Guede optó por utilizar a Alejandro Duarte en la oncena inicial de Alianza Lima ante Universitario de Deportes el próximo sábado 4 de abril. Por lo que él será quien se encargue de acabar con toda amenaza de gol que llegue por parte de la escuadra dirigida por Javier Rabanal, misma que buscará defender su localía y escalar posiciones en la Liga 1.

Alejandro Duarte será titular ante Universitario.

Esta decisión sorprendió a muchos debido a que el comando técnico de La Victoria decidió no usar a Guillermo Viscarra, quien es portero titular de la selección boliviana que sigue en carrera por clasificar a una Copa del Mundo luego de 32 años. Recordemos que el portero altiplánico venía siendo el titular indiscutible de la institución que esta temporada festejó su aniversario número 125.

¿Cuál es el valor de Alejandro Duarte?

Actualmente, Alejandro Duarte tiene un valor de 325 mil euros en el mercado de transferencias y ha presentado una enorme baja en su cotización, sobre todo si lo comparamos con los 700 mil euros que llegó a costar en el 2022 cuando se encontraba jugando y brillando para Sporting Cristal.