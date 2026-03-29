Silveira elogió a 2 futbolistas que firmaron con Universitario por todo el 2026: "Van a aportar"

Universitario de Deportes sigue con el objetivo firme de salir campeón en la Liga 1 2026 y dar un golpe en la Copa Libertadores al fichar a varios futbolistas con proyección. Tras ello, Miguel Silveira se rindió en elogios ante dos jugadores que llegaron al club esta temporada: Estamos hablando de Sekou Gassama y Héctor Fertoli.

Miguel Silveira se rindió en elogios ante 2 futbolistas que firmaron con Universitario por todo el 2026

En una entrevista con el medio 'Colectivo World', Silveira fue consultado sobre varios temas que abarcan su actualidad en Universitario y los fichajes que llegaron al club merengue.

En ese caso, el futbolista brasileño fue consultado directamente sobre su opinión acerca de sus compañeros Sekou Gassama y Héctor Fertoli.

Video: Colectivo World

Para Miguel Silveira, el delantero senegalés y el volante argentino son jugadores que tienen mucho por demostrar en Universitario de Deportes, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores 2026.

"Está bien, tanto él (Sekou Gassama) como (Héctor) Fertoli son jugadores en los que no tenemos dudas de que van a aportar al club", afirmó.

Cabe mencionar que Gassama y Fertoli llegaron a Universitario a través de una compra y préstamo de sus pases por toda la temporada 2026.

Miguel Silveira se rindió en elogios ante Sekou Gassama y Héctor Fertoli, jugadores que ficharon con Universitario por todo el 2026

Sekou Gassama en Universitario

Sekou Gassama no empezó bien en Universitario, ya que no logró adaptarse en los primeros días previos a su debut en la Liga 1 y luego se lesionó tras su primer partido en el Torneo de Apertura. En total, a nivel local, el español-senegalés solo ha disputado 1 de los 8 partidos posibles.

Héctor Fertoli en Universitario

Héctor Fertoli es también otro de los futbolistas de Universitario de Deportes que no pudo ser tomado en cuenta en las primeras fechas del Apertura 2026 debido a una lesión. Tras 8 jornadas solo ha jugado en 3 fechas, pero ninguno como titular.