Universitario enfrentará a campeón de Libertadores durante receso FIFA: fecha y hora del amistoso
Universitario continúa con su planificación en plena fecha FIFA y se conoció que han pactado un amistoso contra un campeón de Libertadores. Conoce cuándo y la hora de este partido.
Universitario de Deportes continúa con sus entrenamientos en pleno parón de selecciones por la fecha FIFA con el objetivo de revertir su bajo rendimiento en la Liga 1 Torneo Apertura. En ese sentido, el cuadro dirigido por Javier Rabanal busca seguir con ritmo y se conoció que enfrentarán a un campeón de Copa Libertadores en un partido amistoso. Se trata de LDU de Quito.
El programa ‘Tiempo Crema’ reveló que Universitario ha pactado enfrentar a LDU de Quito en un amistoso durante la fecha FIFA de marzo. Este partido servirá para que los cremas lleguen en forma de cara al clásico ante Alianza Lima y el inicio de la Copa Libertadores 2026.
¿Cuándo juegan Universitario vs LDU de Quito por partido amistoso?
Según informaron, este amistoso internacional entre Universitario vs LDU de Quito se disputará este sábado 28 de marzo en las inmediaciones del Estadio Monumental de Ate. Cabe señalar que este partido se disputará a puertas cerradas, por lo que no habrá presencia de los hinchas.
La noticia también fue confirmada por parte del periodista ecuatoriano, Roberto Omar Machado. “Confirmado este sábado LDU jugará un partido amistoso en Lima ante Universitario de Deportes que dirige Javier Rabanal”, indicó el comunicador en su cuenta personal de ‘X’.
Universitario se medirá ante LDU de Quito en un amistoso durante la fecha FIFA. Foto: Líbero
¿A qué hora juegan Universitario vs LDU de Quito?
El partido amistoso entre Universitario vs LDU de Quito está pactado para disputarse a las 6:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana) en el Estadio Monumental. Este duelo servirá para que Javier Rabanal pueda encontrar el rumbo de su equipo y probar su variantes tácticas.
- Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 8:00 p.m.
- México y Centroamérica: 5:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:00 p.m.
¿Dónde ver amistoso Universitario vs LDU de Quito?
De momento, no se ha confirmado una transmisión oficial del partido de Universitario vs LDU de Quito. No obstante, es preciso señalar que, en los amistosos anteriores, los cremas habilitaron una transmisión por medio de su canal oficial de YouTube, por lo que es probable que se repita este medio.
