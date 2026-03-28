0
EN VIVO
Perú vs Senegal

Melgar remece el mercado y anuncia la llegada de Miguel Rondelli como su nuevo DT: "Bienvenido"

Melgar anunció en sus medios oficiales la contratación de Miguel Rondelli como su nuevo técnico para remediar sus malos resultados en la Liga 1 2026.

Angel Curo
Melgar remece el mercado y anuncia la llegada de Miguel Rondelli como su nuevo DT
Melgar remece el mercado y anuncia la llegada de Miguel Rondelli como su nuevo DT | Composición: Líbero
COMPARTIR

Melgar no atraviesa un gran momento en la Liga 1 2026 luego de encadenar una serie de malos resultados que conllevaron a la salida de Juan Reynoso. Ante ello, la directiva se movió rápidamente en el mercado y, en un movimiento sorpresivo, concretó la llegada de Miguel Rondelli, quien asumirá su dirección técnica tras salir de Cusco FC.

Campeón con Universitario suena para ser nuevo DT de Cusco FC tras salida de Rondelli

PUEDES VER: Campeón con Universitario suena para ser nuevo DT de Cusco FC tras salida de Rondelli: "Interés"

Melgar anunció la llegada de Miguel Rondelli como su nuevo DT

En los últimos días se conoció que Melgar tenía a Miguel Rondelli como su principal candidato para suceder a Juan Reynoso en la dirección técnica del equipo. Ante ello, recientemente el ‘Dominó’ emocionó a sus hinchas al anunciar la llegada del argentino.

Mediante sus canales oficiales, el cuadro arequipeño hizo oficial la llegada de Rondelli para lo que resta de la temporada. El argentino concretó su salida de Cusco FC, pese a tener contrato vigente, y ahora busca darle una nueva identidad al ‘Rojinegro’.

¡Bienvenido a su nueva casa, profe Rondelli! Nos complace anunciar la incorporación de nuestro flamante Director Técnico, Miguel Ángel Rondelli, quien estará a cargo del 1er equipo, fue el mensaje de bienvenida que dejó el club.

Miguel Rondelli, Melgar

Melgar anunció la contratación de Miguel Rondelli como su nuevo DT

De esta manera, Miguel Rondelli asumirá el mando de Melgar con el objetivo de revertir los malos resultados que han obtenido en las últimas semanas. El ‘Dominó’ ha sumado seis derrotas consecutivas en la temporada, quedando eliminado de la Copa Sudamericana y lejos de la pelea por el liderato del Torneo Apertura de la Liga 1.

Gustavo Peralta reveló que la directiva de Melgar tuvo que desembolsar la suma de 200 mil dólares para hacer efectiva la cláusula de rescisión del DT argentino y que quede libre de su contrato con Cusco FC.

¿Hasta cuándo firmó contrato Miguel Rondelli con Melgar?

De acuerdo con lo señalado por el periodista Gustavo Peralta, Miguel Rondelli firmó un vínculo con Melgar hasta finales de la temporada 2028, es decir por dos años. Sin embargo, el argentino tiene una cláusula para extenderlo por un año más siempre y cuando se cumplan objetivos.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Perú vs. Senegal EN VIVO HOY, amistoso 2026: transmisión del partido

  2. Perú se llevó el triunfo 3-2 en partido amistoso e ilusiona a la hinchada con el Mundial

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano