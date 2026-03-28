Melgar remece el mercado y anuncia la llegada de Miguel Rondelli como su nuevo DT: "Bienvenido"

Melgar no atraviesa un gran momento en la Liga 1 2026 luego de encadenar una serie de malos resultados que conllevaron a la salida de Juan Reynoso. Ante ello, la directiva se movió rápidamente en el mercado y, en un movimiento sorpresivo, concretó la llegada de Miguel Rondelli, quien asumirá su dirección técnica tras salir de Cusco FC.

Melgar anunció la llegada de Miguel Rondelli como su nuevo DT

En los últimos días se conoció que Melgar tenía a Miguel Rondelli como su principal candidato para suceder a Juan Reynoso en la dirección técnica del equipo. Ante ello, recientemente el ‘Dominó’ emocionó a sus hinchas al anunciar la llegada del argentino.

Mediante sus canales oficiales, el cuadro arequipeño hizo oficial la llegada de Rondelli para lo que resta de la temporada. El argentino concretó su salida de Cusco FC, pese a tener contrato vigente, y ahora busca darle una nueva identidad al ‘Rojinegro’.

“¡Bienvenido a su nueva casa, profe Rondelli! Nos complace anunciar la incorporación de nuestro flamante Director Técnico, Miguel Ángel Rondelli, quien estará a cargo del 1er equipo”, fue el mensaje de bienvenida que dejó el club.

Melgar anunció la contratación de Miguel Rondelli como su nuevo DT

De esta manera, Miguel Rondelli asumirá el mando de Melgar con el objetivo de revertir los malos resultados que han obtenido en las últimas semanas. El ‘Dominó’ ha sumado seis derrotas consecutivas en la temporada, quedando eliminado de la Copa Sudamericana y lejos de la pelea por el liderato del Torneo Apertura de la Liga 1.

Gustavo Peralta reveló que la directiva de Melgar tuvo que desembolsar la suma de 200 mil dólares para hacer efectiva la cláusula de rescisión del DT argentino y que quede libre de su contrato con Cusco FC.

¿Hasta cuándo firmó contrato Miguel Rondelli con Melgar?

De acuerdo con lo señalado por el periodista Gustavo Peralta, Miguel Rondelli firmó un vínculo con Melgar hasta finales de la temporada 2028, es decir por dos años. Sin embargo, el argentino tiene una cláusula para extenderlo por un año más siempre y cuando se cumplan objetivos.