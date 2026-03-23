Fue figura en Melgar y no ocultó su emoción de sumarse a Alianza Lima: "Agradecido con..."

Tras un buen comienzo, Alianza Lima es líder del Torneo Apertura junto a Los Chankas y además ha venido recuperando algunos jugadores que estaban ausentes por lesión. Uno de los que ya superó sus problemas físicos es Jean Pierre Archimbaud, quien sumó sus primeros minutos ante Juan Pablo II en Matute.

El ‘Chocherita’ de una fuerte lesión ligamentaria en la rodilla izquierda, por la que incluso debió ser operado en noviembre del año pasado y se perdió la pretemporada, además de los primeros encuentros oficiales del equipo dirigido por Pablo Guede.

Frente al elenco ‘papal’ entró a los 68 minutos, con el propósito de ponerle cerrojo al partido que ya iban ganando. Se encargó de ganar las divididas y también ayudó en los balones aéreos defensivos.

El mediocampista no ocultó su alegría de volver a jugar con el equipo victoriano y aseguró que todos estos meses sintió el respaldo de sus compañeros de equipo y sus seres queridos.

Video: L1 MAX.

“Estoy muy feliz de volver a jugar, agradecido con Dios y con mi familia, que siempre estuvo conmigo. También con este lindo grupo de compañeros que me apoyó en todo momento. Ahora toca seguir por este camino para ir por mucho más", dijo para L1 MAX, donde también habló del nivel que viene mostrando los íntimos.

"Hay que tomarlo con mucha calma y humildad. Estamos a mitad del torneo y aún falta mucho camino por recorrer”, agregó el jugador de 31 años.

Recordemos que ‘Lalito’ ha jugado en diferentes equipos peruanos como UTC, Ayacucho FC, Real Garcilaso, Deportivo Municipal y Melgar. En este último fue pieza clave en la destacada campaña que cumplió el ‘Dominó’ en Copa Sudamericana en 2022, cuando llegó a semifinales.

Jean Pierre Archimbaud con camiseta de Melgar.

Jean Pierre Archimbaud y sus números en Alianza Lima

Jean Pierre Archimbaud ha disputado 19 partidos con Alianza Lima desde su llegada en 2025. Todavía no registra asistencias ni goles. Recordemos que se formó en el cuadro victoriano, pero no llegó a debutar profesionalmente en Matute.