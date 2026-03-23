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Se reveló la lesión que tiene Esteban Pavez y si se perderá el clásico con Alianza Lima
Esteban Pavez, volante de Alianza Lima, salió lesionado durante el duelo ante Juan Pablo II y muchos se preguntan si llegará al duelo con Universitario.
Más allá de algunos puntos todavía por pulir, Alianza Lima viene obteniendo importantes resultados que lo tienen como líder del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Uno de los nombres que viene destacando en el esquema de Pablo Guede es Esteban Pavez, quien se ha convertido en una muralla en el mediocampo.
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Sin embargo, el chileno encendió las alarmas el último sábado cuando se fue lesionado a los 68 minutos del partido frente a Juan Pablo II. Se temía que el jugador hubiese sufrido un desgarro, que lo hubiese desacartado para la visita a Universitario en el Estadio Monumental de Ate.
De acuerdo a la información que maneja el periodista Gerson Cuba, Esteban Pavez solo acusa una pequeña dolencia y no debería tener problemas para disputar el clásico.
“Esteban Pavez sufrió una pequeña molestia que no reviste gravedad. En Alianza Lima hay confianza en que pueda llegar al clásico ante Universitario de Deportes”, escribió en su cuenta de X.
Esteban Pavez salió lesionado en el último partido de Alianza Lima
El volante mapocho viajó a su país para pasar unos días libres que le dieron en La Victoria tras el receso que tendrá el campeonato por los amistosos de la selección peruana durante la fecha FIFA.
Esteban Pavez: números en Alianza Lima
Esteban Pavez ha jugado seis partidos con Alianza Lima (5 por Liga 1 y 1 en Copa Libertadores). En total ha sumado 499 minutos vistiendo la camiseta blanquiazul.
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