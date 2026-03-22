Alianza Lima ganó 3-0 de visita y desató la algarabía del pueblo blanquiazul

Alianza Lima continúa en la búsqueda de su primer título del año, buscando consagrarse campeón en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. No obstante, no es la única representación del equipo íntimo compitiendo en un importante certamen. El equipo femenino de la Liga Femenina 2026 obtuvo una gran victoria frente a un rival difícil, posicionándose como uno de los líderes en el primer campeonato del año en el fútbol femenino.

Alianza Lima goleó 3-0 de visita y desató la algarabía a la hinchada blanquiazul

El elenco femenino de Alianza Lima venció 3-0 a Defensores de Ilucán en la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, realizado en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, en Cutervo.

Los goles de la escuadra blanquiazul fueron anotados por Nisa Masquinez, Emily Flores y Alondra Vilchez. Los tantos de estas futbolistas causaron que los hinchas íntimos se emocionen de principio a fin.

Con este resultado, Alianza Lima Femenino alcanzó los 6 puntos posibles y se ubica en el segundo lugar, siendo uno de los líderes del Apertura de la Liga Femenina 2026. Mientras que Defensores de Ilucán se encuentra en el séptimo puesto con solo 1 unidad.

Alianza Lima Femenino venció 3-0 a Defensores de Ilucán por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Alianza Lima en la Liga Femenina 2026

La delegación femenina de Alianza ha disputado dos partidos oficiales por el Torneo Apertura de la Liga Femenina Peruana y ha conseguido dos victorias consecutivas que le dan 6 puntos vitales para liderar la tabla de posiciones.

En la fecha 1, la escuadra blanquiazul ganó 7-0 al FC Killas en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. En la segunda jornada, obtuvo una victoria de 3-0 sobre Defensores de Ilucán.

La próxima jornada, Alianza Lima se enfrentará a Flamengo FBC Tambo por la fecha 3 de la Liga Femenina 2026 en condición de local.