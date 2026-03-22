Se fue de Alianza y ahora presentó su renuncia a club campeón de Liga 1: "Falta de condiciones"

Alianza Lima ha contado con destacados jugadores y entrenadores a lo largo de su historia. Sin embargo, algunos de ellos han tenido la oportunidad de desempeñarse en ambas facetas. A pesar de ello, optaron por alejarse y actualmente atraviesan momentos difíciles en sus clubes actuales. Este es el caso de Gustavo Roverano, quien luego de dejar el equipo blanquiazul, asumió la dirección técnica en Juan Aurich y recientemente ha presentado su renuncia debido a la falta de condiciones adecuadas.

Figura se fue de Alianza Lima y ahora presentó su renuncia a club campeón de Liga 1

Roverano, quien salió campeón como jugador con Alianza en 2001 y 2003 y también fue técnico del cuadro íntimo, vive un duro momento luego de anunciar su salida de Juan Aurich de Chiclayo.

El entrenador informó a la opinión pública y a los hinchas del equipo de Chiclayo que deja de ser el técnico del equipo que actualmente compite en la Liga 3 del fútbol peruano.

Gustavo Roverano afirmó que decidió terminar su vínculo contractual con Juan Aurich luego de no encontrar condiciones para lograr el objetivo de ascender a la Liga 2.

Gustavo Roverano, ex Alianza Lima, presentó su renuncia de Juan Aurich, campeón de Liga 1

"El pasado 10 de febrero fui anunciado como director técnico del Club Juan Aurich. Hecho que fue comunicado a través de sus canales oficiales", comienza diciendo el argentino.

"Sin embargo, debido a la falta de condiciones para lograr el objetivo, he decidido dar por finalizado mi vínculo con la institución, por lo que me encuentro plenamente disponible para asumir nuevos retos profesionales", continúa.

"Agradezco el interés y la consideración de quienes han estado pendientes de mi situación y quedo a disposición para futuras oportunidades", concluyó el comunicado.

Gustavo Roverano presentó comunicado en donde anunció su renuncia como técnico de Juan Aurich

Gustavo Roverano fue futbolista y técnico de Alianza Lima

Gustavo Roverano llegó a Alianza Lima en 2001 luego de un gran paso en Alianza Atlético. El futbolista, que se dedicaba a la portería, fue importante para el equipo blanquiazul, ya que durante su estadía consiguió los títulos del 2001 y 2003. Asimismo, en 2015 fue asignado como entrenador de los íntimos, disputando 21 encuentros oficiales.

Juan Aurich fue campeón de la Liga 1

El Club Juan Aurich de Chiclayo, bajo la dirección de su expresidente Edwin Oviedo, logró el título de campeón de la Liga 1 en 2011 al vencer a Alianza en una emocionante final.