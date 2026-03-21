Pablo Guede respondió firme cuando le preguntaron por el clásico con Universitario: "No importa..."

Alianza Lima derrotó a Juan Pablo II y es líder de la Liga 1 2026, por lo que ahora se prepara para lo que será el clásico del fútbol peruano ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental de Ate. En ese sentido, a Pablo Guede le preguntaron por el mencionado compromiso y no dudó en responder de forma contundente.

Como sabemos, en los últimos días se rumoró mucho la salida del director técnico tras una oferta de San Lorenzo, pero en la conferencia de prensa post partido del Torneo Apertura aseguró que él la rechazó porque quiere seguir en Matute. Por ello, luego lo interrogaron sobre cómo planea afrontar el cotejo contra la ‘U’ en condición de visitante.

Ante ello, Pablo Guede aseguró que lo primero será recuperarse de lo que fue el partido ante Juan Pablo II y luego comenzará a trabajar junto a sus futbolistas de cara al clásico ante Universitario de Deportes. Asimismo, el entrenador de Alianza Lima aseguró que se siente sumamente emocionado por el encuentro.

“Acabo de terminar el partido. Mañana descansaré y de ahí entrenar a full. Los clásicos son únicos, no importa cómo llega un equipo u otro. Son partidos que a mí me gusta disfrutar. Creo que vamos a competir”, indicó el estratega argentino a las cámaras de L1 MAX.

¿Qué dijo Pablo Guede sobre San Lorenzo?

Cuando le preguntaron sobre San Lorenzo respondió lo siguiente: “Mi representante recibió una oferta de San Lorenzo y yo decidí quedarme en Alianza. Opté por permanecer debido al compromiso mutuo con los jugadores, el cual es tremendo. En cada partido que disputamos, se evidencia la simbiosis con la afición. Creo que estamos brindándoles cada vez más motivos para su satisfacción. La relación con el respaldo que recibí de la dirección deportiva y la importancia de la directiva que respalda este proyecto son fundamentales para lograr el objetivo que nos hemos planteado desde el primer día que llegué”.