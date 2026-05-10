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Alianza Lima y su enérgico mensaje tras el empate de Chankas en Cusco: "Hay un..."
Alianza Lima mandó un fuerte mensaje apenas acabó el partido del Torneo Apertura entre Chankas y Cusco FC, con empate a último minuto.
Alianza Lima empató 1-1 con Cristal en Matute por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y perdió la oportunidad de alejarse de sus perseguidores. Precisamente, uno de ellos, y el principal, es Chankas, que acaba de empatar 1-1 con Cusco FC con un gol sobre la hora. Una vez culminado el encuentro, los blanquiazules se pronunciaron.
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No obstante, el mensaje del elenco íntimo no tiene nada que ver con el duelo del conjunto andahuaylino, sino con una publicación por el Día de la Madre, en la cual felicitó, valga la redundancia, a todas las mamás del Perú y del mundo.
Alianza Lima mandó mensaje por el Día de la Madre
"Hay un amor que no conoce de límites, una fuerza que nos empuja desde nuestro primer aliento y una voz que siempre nos guía de vuelta a casa", empezó indicando Alianza Lima, que en el duelo ante los celestes sus jugadores salieron con el nombre de sus madres en la espalda en lugar de sus respectivos apellidos, como es habitual.
El mensaje de Alianza Lima.
"Nuestros jugadores no solo saltan a la cancha con el escudo en el pecho; llevan el nombre de las mujeres que les enseñaron a luchar, a soñar y a nunca rendirse. El primer equipo jugó con el nombre de sus madres en la espalda. Porque detrás de cada gol, de cada quite y de cada gota de sudor, está el sacrificio de una madre. Ellas son nuestra primera hinchada, nuestro soporte eterno y el corazón de este sentimiento que nos une", señaló el cuadro blanquiazul.
De esta forma, el elenco victoriano buscó homenajear a todas las mujeres que son madres, con lo que se ganó el respeto de los hinchas. Eso sí, la afición pide que no se desconcentre y consiga los tres puntos en la siguiente fecha, cuando enfrente a Cienciano.
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