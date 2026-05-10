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Alianza Lima tiene nueva amenaza en la lucha por el título del Torneo Apertura 2026
Alianza Lima se ganó una nueva amenaza en la lucha por el título del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Te contamos de qué se trata.
Luego del empate ante Sporting Cristal, Alianza Lima ganó una nueva amenaza en su lucha por salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Recordemos que únicamente faltan tres jornadas para que termine la primera competición de la temporada en el fútbol peruano.
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Resulta que, por no haber sumado de a tres, los de Matute se quedaron en 33 puntos y un club, aparte de Los Chankas, se le acercó en la tabla de posiciones. Hablamos de Cienciano, que gracias a su victoria sobre Atlético Grau está muy cerca del cuadro dirigido por Pablo Guede, ya que tiene 29 unidades.
Es decir, hay una diferencia de 4 puntos y todavía falta el enfrentamiento directo entre ambos clubes el siguiente fin de semana. El 'Papá' recibirá a Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por lo que si gana se pondrá solamente a una unidad y le respirará sobre la nuca a los íntimos.
Cienciano alterna entre la Liga 1 y Copa Sudamericana.
Además, Cienciano tiene la ventaja de que los blanquiazules todavía no se enfrentan con Los Chankas, ya que, si ambos empatan en la fecha 16, el cuadro cusqueño tendrá la posibilidad de superar a los de La Victoria. Por ello, el conjunto imperial es realmente una amenaza para Alianza.
Alianza Lima vs. Cienciano: fecha, hora y dónde ver
Ambos clubes se verán las caras el sábado 16 de mayo desde las 17.45 horas de Lima, Perú. Asimismo, la transmisión del partido será mediante L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.
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