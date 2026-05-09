Cusco FC vs Chankas EN VIVO por Liga 1 2026: A qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Cusco FC y Los Chankas protagonizarán un duelo clave por el Torneo Apertura, este domingo 10 de mayo. Los ‘Guerreros de Andahuaylas’ no pueden perder si quieren seguir soñando con el título del primer certamen de la Liga 1. Este emocionante duelo iniciará a las 5:30 p. m. y será transmitido EN VIVO por L1 MAX.

Tras perder contra Deportivo Garcilaso y ADT, Los Chankas llegan a Cusco con la necesidad de ganar; otro resultado los alejará del primer lugar del Apertura.

Los Chankas perdieron contra Garcilaso en la fecha anterior.

Walter Paolella, entrenador de Los Chankas, tomó la palabra sobre el complicado momento deportivo que están atravesando y señaló que con trabajo todo se revierte; además, apuntó que no es el momento de buscar culpables.

“No es que nos hayamos caído; en algún momento el equipo tiene que tener esto de perder un partido o dos. Está en nosotros recuperarnos; antes dependíamos de nosotros y ahora dependemos de un tercero para lograr el objetivo”, expresó el estratega a Radio Ovación.

Marlon Torres, jugador de Los Chankas, se pronunció sobre la distancia que tienen con Alianza Lima (líder del campeonato) y aseguró que van a pelear hasta el final por el Apertura.

Los Chankas perdieron contra Garcilaso en la fecha anterior.

Cusco FC, por su parte, también está atravesando un momento difícil. Empatar con Estudiantes en el Garcilaso los dejó al borde de la eliminación de la Copa Libertadores.

¿Cuándo juegan Los Chankas vs. Cusco FC?

El partido entre Los Chankas contra Cusco FC se realizará este domingo 10 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la Ciudad Imperial.

¿A qué hora juega Los Chankas vs. Cusco FC?

Perú: 5:30 p.m.

Ecuador: 5:30 p.m.

Colombia: 5:30 p.m.

México: 4:30 p.m.

Bolivia: 6:30 p.m.

Chile: 6:30 p.m.

Venezuela: 6:30 p.m.

Argentina: 7:30 p.m.

Paraguay: 7:30 p.m.

Brasil: 7:30 p.m.

Uruguay: 7:30 p.m.

España: 12:30 a. m. (día siguiente)

Estados Unidos: 6:40 p. m. (ET), 5:30 p. m. (CT), 4:30 p. m. (MT) y 3:30 p. m. (PT)

¿Dónde ver Los Chankas vs. Cusco FC?

La transmisión del partido entre Los Chankas contra Cusco FC por la Liga 1 2026 estará a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en DirecTV, Claro TV, Best Cable, Movistar Perú, Win y Zapping.

Movistar: Canales 11 y 14 (SD) / Canales 711 y 714 (HD).

DirecTV: Canal 604 (SD) / Canal 1604 (HD).

Claro TV: Canales 10 y 61 (SD) / Canales 510 y 528 (HD).

Claro TV+ (Fibra) se encuentra en el canal 10 (HD).

Best Cable: Canal 12.

Zapping: Canal 32

Cusco FC vs. Los Chankas: entradas

Las entradas están a la venta en Joinnus:

Oriente: 10 soles

Occidente: 15 soles

Palco: 150 soles

El club indicó que todas las mujeres que lleguen a la tribuna oriente recibirán su entrada gratis.

Cusco FC vs Los Chankas: últimos resultados

Chankas 2-1 Cusco FC | 04.10.25

Cusco 3-3 Los Chankas | 17.05.25

Cusco 2-1 Los Chankas | 17.10.24

Los Chankas 2-0 Cusco FC | 04.05.24

Los Chankas 1-1 Cusco FC | 14.08.22

Cusco 2-1 Los Chankas | 15.05.22

Cusco FC vs. Los Chankas: pronóstico y apuestas

Casa de apuestas Cusco FC Empate Los Chankas Betsson 1.75 3.65 4.35 Betano 1.75 3.75 4.45 Bet365 1.70 3.50 4.75 1xBet 1.76 3.64 4.34 CoolBet 1.78 3.40 4.67 DoradoBet 1.80 3.75 4.50

Para las principales casas de apuestas, Cusco FC es principal candidato para llevarse el triunfo sobre Los Chankas.