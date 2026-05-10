Miguel Araujo sin filtros por error de Gustavo Cazzonatti en gol de Alianza Lima: "Molestísimos"

Sporting Cristal abandonó Matute con un sabor amargo tras ceder el empate 1-1 frente a Alianza Lima. El cuadro rimense había completado un encuentro correcto, pero un garrafal error de Gustavo Cazonatti en el tramo final permitió que los blanquiazules igualaran el marcador en los últimos minutos. Al término del partido, Miguel Araujo se expresó con contundencia sobre la acción de su compañero.

Los rimenses venían cumpliendo un partido correcto y habían logrado adelantarse en el marcador gracias a un gol de Gustavo Cazonatti. Sin embargo, fue el mismo brasileño quien propició el empate tras hacer un lujo innecesario en la salida del balón, lo que generó la jugada del gol de Alianza Lima.

Miguel Araujo sin filtros por error de Gustavo Cazonatti

Precisamente, Miguel Araujo se pronunció ante los medios en la zona mixta luego de la igualdad y fue consultado por su opinión sobre ese grosero error del volante. No dudó en expresar su profundo malestar por lo sucedido, aunque indicó que solo queda asumirlo.

Video: Jax Latin Media

“Solamente el gol fue la excepción después tuvimos el control los 90’. Por ahí ellos llegaban, pero no agresivamente o al 100 %. Nos vamos molestísimos, por ahí en un error llega el gol, pero así es el partido. Son errores que cada uno asume, aquí nadie echa la culpa a nadie, nosotros nos decimos las cosas en la cara, luego salimos y somos amigos", manifestó el defensor.

Según indicó Araujo, el malestar por el empate se da especialmente porque considera que fueron dominadores durante gran parte del partido, ofrecieron uno de sus mejores encuentros y, sobre todo, habían logrado contener cada uno de los ataques de los blanquiazules.

"Cómo jugamos, cómo fuimos superiores al rival y qué nos empaten faltando 3 minutos, jod* muchísimo. Somos un gran equipo, fuertes, física y técnicamente somos muy buenos y fuimos superiores al rival”, acotó.

Miguel Araujo y su mensaje por la crítica situación de Sporting Cristal

Finalmente, el defensa nacional también evidenció la necesidad de revertir la mala situación que atraviesa el equipo en la Liga 1, donde está cerca del descenso. "Tenemos que voltear la página, en la Copa volteamos la página, nos concentramos en la Liga 1 y pasa esto. Últimos minutos y nos dejamos empatar. El lunes miraremos los videos y sacaremos las conclusiones", sentenció.