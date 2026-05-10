Diego Enríquez dejó rotunda opinión tras igualar con Alianza Lima: "Mejor que el rival"

El empate 1-1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal sigue dando de qué hablar. El encuentro por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 tuvo tramos de buen fútbol y diversas emociones, pero ninguno de los dos conjuntos pudo llevarse la victoria, por lo tanto, rimenses y blanquiazules tuvieron que compartir puntos. Ambos bandos salieron al terreno de juego a buscar la victoria; sin embargo, el punto no parece ser suficiente para los rimenses.

En ese sentido, en zona mixta, Diego Enríquez dejó rotundas palabras sobre el compromiso, ya que consideró que tenían controlado el partido y destacó que jugaron mejor que los locales.

“Nos vamos un poco molestos porque teníamos el partido controlado. En líneas generales, creo que jugamos bastante mejor que el rival: tuvimos mucho la pelota y ejecutamos muy bien la estrategia que nos pidió el profesor", empezó diciendo el portero rimense.

"Tuvieron muy pocas de ataque. En el primer tiempo tuve un par de pelotas que controlé tranquilamente y en el segundo ellos no tuvieron mucho más. Entonces, molestos porque justo en los últimos minutos se da esa circunstancia del gol que ellos tienen, y bueno, te vas con una molestia", complementó.

Diego Enríquez sobre el planteamiento de Zé Ricardo

El portero de la selección peruana señaló que el equipo de Zé Ricardo fue superior al rival durante gran parte del partido. Además, destacó que el grupo se mantiene unido y que las cosas se dicen de manera directa para seguir mejorando, en referencia al gol de Pavez, que llegó tras un error de Cazonatti.

“Claramente fuimos superiores y la estrategia funcionó casi al cien por ciento: tuvimos la pelota cuando quisimos, atacamos cuando quisimos y defendimos muy bien en bloque bajo. Por eso pasa la molestia también. (...) Molestos, pero el plantel es unido; nos decimos las cosas directamente y todos lo reciben bien".