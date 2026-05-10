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Pablo Guede y su categórica opinión sobre el juego de Cristal ante Alianza Lima: "Se encerraron"

Pablo Guede, DT de Alianza Lima, no calló en conferencia de prensa y dejó contundentes palabras sobre el estilo de juego de Sporting Cristal.

Angel Curo
Pablo Guede y su categórica opinión sobre el juego de Cristal ante Alianza Lima
Pablo Guede y su categórica opinión sobre el juego de Cristal ante Alianza Lima | Composición: Líbero
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Alianza Lima logró rescatar un empate en el clásico ante Sporting Cristal por la fecha 14. Los blanquiazules fueron los claros dominadores del juego, pero recién en los minutos finales, un cañonazo de Esteban Pavez igualó el marcador y dejó al equipo como líder del Torneo Apertura. Luego de este encuentro, el DT Pablo Guede sorprendió en conferencia con una firme opinión sobre los cerveceros.

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Pablo Guede dio categórica opinión sobre el juego de Sporting Cristal

Después del empate en Matute, Pablo Guede se pronunció ante los medios y reconoció el planteamiento del DT Zé Ricardo con Sporting Cristal, considerando que el empate terminó siendo un resultado correcto por el desarrollo del juego.

No obstante, el técnico argentino fue categórico al expresar que los rimenses llegaron a Matute con el fin de plasmar un esquema muy defensivo y encerrarse en su área, lo que terminó limitando el juego de Alianza Lima. De hecho, para reforzar su análisis, remarcó que Cristal careció de oportunidades en todo el partido.

Video: Inka Digital TV

"Fue un partido muy trabado por las faltas. Creo que ellos (Sporting Cristal) se encerraron muy bien y nos cortaron los circuitos de juego. No tuvimos la precisión que veníamos mostrando. Se encontraron con el gol, creo que dos veces nos tiraron a puerta, mientras nosotros tuvimos aproximaciones, pero no tuvimos la claridad suficiente para poder hacer daño, así que creo que el empate está bien", expresó.

Por otro lado, Pablo Guede señaló que su equipo terminó recurriendo a pelotazos sin sentido, producto de la ansiedad por conseguir un resultado positivo en este clásico.

"Abusamos de algunos pelotazos frontales, pero eso es del momento de la desesperación y la presión del clásico, que te lleva a equivocar las formas. Tenemos que seguir trabajando de la forma que lo hacemos, con más humildad que nunca y después jugar las tres finales”, aseveró.

Próximo partido de Alianza Lima

Ahora, los blanquiazules deberán volver a sus entrenamientos y preparar su siguiente partido ante Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura. Este duelo se jugará el próximo sábado 16 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega y enfrentará a dos aspirantes al título.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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