¡Locura! Esteban Pavez anotó un golazo para el empate de Alianza Lima sobre la agonía del partido

Alianza Lima igualó 1-1 frente a Sporting Cristal en la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva. Gustavo Cazonatti abrió el marcador para el conjunto rimense, mientras que Esteba Pavez firmó el tanto agónico que selló el empate.

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Esteban Pavez anotó el 1-1 de Alianza Lima ante Sporting Cristal

En el minuto 90’ +2 del segundo tiempo, Pavez recibió un gran pase de Jesús Castillo y definió con un remate letal que el arquero de Cristal, Diego Enríquez, no consiguió detener por la potencia del disparo.

El mediocampista de 36 años festejó con euforia el tanto que permitió a Alianza Lima igualar ante el conjunto rimense, pues, de no haber convertido, los íntimos pudieron haber acabado perdiendo en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute.

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Con esta anotación de gran factura, Estaban Pavez consiguió su primer tanto con Alianza Lima y lo hizo nada menos que frente a su clásico rival, Sporting Cristal, en la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Alianza Lima es líder del Torneo Apertura tras empatar con Sporting Cristal

Tras disputarse 14 jornadas, Alianza suma 33 puntos y encabeza en solitario el Apertura, por delante de Cienciano y Los Chankas, que contabilizan 29 cada uno. Su siguiente compromiso será frente a los cusqueños, campeones de la Copa Sudamericana, en un partido decisivo que puede marcar varios aspectos de la competencia.