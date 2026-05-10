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Alianza Lima tuvo emotivo gesto hacia sus jugadores del primer equipo por el Día de la Madre - VIDEO

Por el Día de la Madre, Alianza Lima publicó un emotivo video protagonizado por sus jugadores de distintas disciplinas.

Antonio Vidal
Alianza Lima publicó un emotivo video por el Día de la Madre. Foto: composición Líbero/Alianza Lima
Alianza Lima publicó un emotivo video por el Día de la Madre. Foto: composición Líbero/Alianza Lima
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¡Un saludo diferente! Alianza Lima, mediante sus redes sociales, emocionó a todos sus hinchas por el Día de la Madre tras publicar un conmovedor video protagonizado por jugadores del primer equipo de fútbol, integrantes de las divisiones menores, voleibolistas, así como miembros de su equipo de futsal down.

En el video se puede observar cómo los deportistas escuchan los audios que sus madres les han enviado por esta fecha tan especial, lo que provocó varias reacciones llenas de emoción y felicidad, pues muchos de estos atletas tienen a sus familiares lejos.

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Alianza Lima tuvo emotivo gesto hacia sus jugadores

Alianza Lima acompañó la publicación con un emotivo mensaje dirigido a todas las madres que han sido parte del camino de sus hijos en el deporte. “Un mensaje. Una voz. Un recuerdo Y miles de emociones imposibles de esconder”, fue lo que escribió el club íntimo junto al video. “Porque no existe motivación más fuerte que quien siempre creyó en ti incluso cuando nadie más lo hacía”.

Entre los protagonistas estuvieron las madres de Adriano Neciosup, Renzo Garcés, Luis Advíncula y Clarivett Yllescas, además de Lupita Rodríguez y José André, quienes enviaron mensajes cargados de amor, orgullo y motivación a sus hijos.

No obstante, uno de los momentos más emotivos fue el protagonizado por el volante Fernando Gaibor. El centrocampista no pudo contener las lágrimas al escuchar la voz de su madre, quien tuvo unas emotivas palabras al manifestarle cuánto cree en él y lo orgullosa que se siente.

“Antes de los aplausos, estuvieron ellas. Antes de las victorias, su amor incondicional. Nuestros jugadores escucharon el audio más importante de sus vidas: la voz de mamá”, fue el mensaje que publicó el club y que emocionó a los hinchas blanquiazules.

¡Feliz día Mamá Blanquiazul!”, finalizó el club de La Victoria.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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