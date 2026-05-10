Exjugador de Barcelona y PSG impacta con firmes palabras hacia Paolo Guerrero: "Un…"

Paolo Guerrero es uno de los mejores jugadores que ha tenido Perú y, cada vez que una gran estrella que compartió vestuario con él o lo enfrentó como rival habla sobre su carrera, suele dedicarle elogios. En ese sentido, en una reciente conversación para las cámaras de Jax Latin Media, un exjugador no dudó en destacar al delantero de Alianza Lima.

El exfutbolista, que tuvo pasos por clubes como el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain FC, resaltó que Guerrero continúe vigente en el fútbol profesional. Sus palabras sorprendieron a más de un hincha del ‘Depredador’, pues el reconocimiento internacional que mantiene sigue dando de qué hablar.

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Exjugador de Barcelona y PSG impacta con firmes palabras hacia Paolo Guerrero

El jugador en mención es el argentino Juan Pablo Sorín, exlateral izquierdo con quien Guerrero pudo compartir vestuario entre 2006 y 2008, cuando ambos coincidieron en el Hamburgo de Alemania.

“Paolo le mando un abrazo grande, es un fenómeno siempre quiere jugar, quiere hacer goles y es un gran profesional, le deseo lo mejor”, fueron las palabras del exfutbolista de Argentina, tras la consulta sobre el delantero íntimo.

Clubes donde jugó Juan Pablo Sorín