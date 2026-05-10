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Alianza Lima, Chankas o Cienciano: ¿quién tiene el fixture más fácil para llevarse el Apertura?
¡Entramos en la recta final del Torneo Apertura! Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano tienen opciones de llevarse el primer título del año y aquí repasa sus fixtures.
La recta final del Torneo Apertura 2026 se puso bastante ‘picante’. A falta de tres jornadas para que acabe el primer torneo de la Liga 1 2026, existen tres clubes que pueden coronarse campeones: Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano.
PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación en la fecha 14 del Apertura
Los íntimos igualaron ante Sporting Cristal y se mantienen punteros con 33 puntos y 18 goles a favor, seguidos de los andahuaylinos que rescataron un valioso empate ante Cusco FC y sumaron 30 unidades con seis tantos a favor. En tercer lugar se ubican los cusqueños, que vencieron a Atlético Grau en Piura, con 29 unidades y 12 tantos a favor.
En la siguiente nota podrás revisar el fixture de estos tres clubes en lo que resta del Torneo Apertura 2026.
Fixture de Alianza Lima en el Torneo Apertura
- Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima | Sábado 16.05 (5.45 p. m.)
- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas | Sábado 23.05 (8.30 p. m.)
- Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima | Domingo 31.05 (3.00 p. m.)
Alianza Lima marcha puntero de la Liga 1
Fixture de Los Chankas en el Torneo Apertura
- Fecha 15: Los Chankas vs CD Moquegua | Domingo 17.05 (3.30 p. m.)
- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas | Sábado 23.05 (8.30 p. m.)
- Fecha 17: Los Chankas vs UTC | Domingo 31.05 (3.00 p. m.)
Los Chankas marchan en el segundo lugar
Fixture de Cienciano en el Torneo Apertura
- Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima | Sábado 16.05 (5.45 p. m.)
- Fecha 16: Sport Huancayo vs Cienciano | Domingo 24.05 (1.15 p. m.)
- Fecha 17: Cienciano vs Sporting Cristal | Domingo 31.05 (3.00 p. m.)
Cienciano marcha en el tercer lugar de la tabla
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PJ
|DF
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|14
|18
|33
|2
|Los Chankas
|14
|6
|30
|3
|Cienciano
|14
|12
|29
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