Mr. Peet respondió fuerte a los que lo critican por gritar fallo de Paolo Guerrero: "Recelo, envidia"

Peter Arévalo se encuentra en el ojo de la tormenta tras lo sucedido en el Alianza Lima vs. Sporting Cristal. Sucede que el narrador se confundió al momento de gritar como gol un remate fallado de Paolo Guerrero y, desde entonces, no han parado de lloverle críticas. Diversos periodistas y hasta exjugadores como Andrés Mendoza despotricaron contra él por la diferencia que muestra al momento de cantar los tantos anotados por los íntimos.

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Durante su último programa de 'Madrugol', el popular Mr. Peet señaló que ya está bastante “viejo” como para preocuparse por todo lo que dicen de él en otros lados y aseguró que los únicos que se equivocan son aquellas personas que hacen algo.

“Ya estoy bastante viejo para preocuparme de lo que diga la gente de mí. Es parte de la vida. Los que hacen cosas, se equivocan. Los que no hacen nada, no se equivocan. Porque hacen nada”, empezó diciendo el comunicador, para después añadir que todos aquellos que lo critican lo hacen porque le tienen celo y envidia.

“Yo me voy a equivocar y me voy a seguir equivocando, pero entiendo también que genero algo de recelo, de envidia porque hay tipos que hablan y debido a su escasa calidad, tienen las puertas cerradas de las grandes cadenas internacionales. Y entonces yo los entiendo, en serio, los entiendo”, expresó.

Después, concluyó que, con su edad, no está para preocuparse por lo que digan otras personas: “No me molesto, para nada. Entiendo que la crítica y el halago es parte de, pero qué va a ser... ¿Tú crees que la edad que tengo, con todo el recorrido que he tenido, me voy a preocupar porque alguien hable mal de mí? ¿Por qué alguien hable para generar una respuesta mía? No, ni los menciono”.