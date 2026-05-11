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Alianza Lima puede dar el golpe en el Clausura con el fichaje de seleccionado peruano
Alianza Lima está a un paso de campeonar el Apertura y busca el fichaje de un seleccionado peruano que milita en el extranjero para el Clausura.
Alianza Lima está cerca de coronarse campeón del Torneo Apertura. Sin embargo, en el cuadro blanquiazul no se duermen en sus laureles y ya miran opciones en el mercado de pases. Trascendió que en la agenda blanquiazul figura un nombre que milita en el exterior.
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En Linkeados, José Varela informó que Jonathan Bilbao está en la órbita de Alianza Lima. El defensor de 26 años tiene nacionalidad venezolana y peruana; actualmente milita en Carabobo.
"Es oportunidad de mercado", expresó Varela. Bilbao fue convocado a la Sub-20 de la selección peruana y en la Liga 1 defendió la camiseta de Ayacucho FC, Cusco FC y Alianza Atlético.
Estuvo en la Sub-20 de Lara de Venezuela y completó su formación en la Universidad San Martín. Permaneció cinco años en el cuadro santo, desde 2017 hasta 2022. Jugó tanto en el primer equipo como en la reserva.
¿Cómo juega y cuánto cuesta Jonathan Bilbao?
Jonathan Bilbao es un defensor aguerrido, rápido para anticiparse y con buen juego aéreo. Maneja los perfiles derecho e izquierdo y puede cumplir la función de lateral. Tiene capacidad para adaptarse al ritmo del partido.
En Carabobo disputó 16 partidos entre la Copa Libertadores, la Sudamericana y el campeonato venezolano. Registra 1233 minutos; no anotó goles ni brindó asistencias.
Tiene contrato con Carabobo hasta finales de 2026 y su valor actual en el mercado de pases es de 325 mil euros, el más alto de su carrera deportiva hasta la fecha.
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