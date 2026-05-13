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Entradas Alianza Lima vs Cienciano en Cusco: precios para partido por Torneo Apertura 2026
Conoce los precios de entradas para el partido entre Alianza Lima vs Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Solo es cuestión de días para vivir el partido entre Alianza Lima vs Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este cotejo será clave para definir al campeón, por lo que miles de hinchas quieren estar presentes en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Dada la coyuntura, el cuadro cusqueño anunció los precios de las entradas para los aficionados locales y visitantes.
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Entradas Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Apertura 2026 vía Joinnus
Estos son los precios de las entradas que Cienciano anunció para su partido ante Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. La tribuna visitante se estima que estará ubicada en la sección Sur del mencionado recinto deportivo.
- Niños: 15 soles*
- Norte: 25 soles
- Oriente: 35 soles
- Sur: 45 soles
- Occidente: 55 soles
*Recuerda que este precio para niños es exclusivo si las entradas se adquieren vía web en cualquier zona del estadio. Caso contrario, se deberá seguir la política del cuadro local para la compra física de boletos.
Entradas para partido entre Alianza Lima vs Cienciano en Cusco.
¿Cómo comprar entradas para Alianza Lima vs Cienciano?
Las entradas para el partido entre Alianza Lima vs Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega se podrán adquirir mediante la plataforma oficial de Joinnus. Selecciona la tribuna de tu agrado y sigue todo el procedimiento de compra.
Elige la cantidad de boletos que desees en la tribuna seleccionada y luego completa la información con tus datos personales. Después, indica el método de pago: Yape, Plin, tarjeta de crédito o débito. La plataforma te emitirá un boleto digital con un código QR para presentarlo a la hora del ingreso.
Alianza Lima vs Cienciano: fecha, día, hora y canal por partido del Torneo Apertura 2026
Este partido entre Alianza Lima vs Cienciano se jugará el sábado 16 de mayo desde las 5.45 p. m. (10.45 p. m. GMT) en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega, con transmisión de L1 MAX.
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