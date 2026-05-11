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Alianza Lima remeció el mercado con fichaje bomba previo al clásico: fichó a estadounidense-peruana
¡Nadie lo tenía! Todos los hinchas blanquiazules quedaron totalmente sorprendidos con el fichaje que acaba de anunciar Alianza Lima en sus redes sociales.
¡Sorpresa total! A través de sus redes sociales, el club Alianza Lima anunció una contratación que remeció el mercado previo al clásico ante Universitario de Deportes por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. ¿De quién estamos hablando? De la estadounidense-peruana Chelsea Vilca.
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“¡Bienvenida Chelsea! La futbolista estadounidense-peruana Chelsea Vilca se suma a las bicampeonas”, escribió el cuadro victoriano en sus redes sociales junto a la fotografía de la jugadora.
Las íntimas acaban de anunciar a un fichaje bomba.
¿Quién es Chelsea Vilca, nuevo fichaje de Alianza Lima?
La futbolista que se desempeña como centrocampista o delantera, nació en la ciudad de Hicory Creek, Texas y pasó la mayor parte de su carrera en su país, precisamente en la Universidad Seminole State College en Oklahoma, donde apareció en 43 juegos, registrando 35 goles, 11 asistencias y siete goles.
En cuanto a premios individuales, fue campeona de la región centro-sur de la D2CCA 2025, subcampeona de la Conferencia Lone Star 2025, jugadora ofensiva de la semana de la LSC el 8/9/25, Jugador ofensivo de la semana de la ASC el 5/11/24 y estuvo en el All-ASC académico 2024-25 2025.
¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario?
El clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima vs Universitario por la fecha 7 de la Liga Femenina 2026 está pactado para este domingo 17 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva a partir de las 3.30 p. m. y contará con transmisión del YouTube Bicolor+.
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