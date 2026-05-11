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Alianza Lima remeció el mercado con fichaje bomba previo al clásico: fichó a estadounidense-peruana

¡Nadie lo tenía! Todos los hinchas blanquiazules quedaron totalmente sorprendidos con el fichaje que acaba de anunciar Alianza Lima en sus redes sociales.

Gary Huaman
Alianza Lima anunció un fichaje bomba en la previa del clásico peruano.
Alianza Lima anunció un fichaje bomba en la previa del clásico peruano. | Foto: difusión
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¡Sorpresa total! A través de sus redes sociales, el club Alianza Lima anunció una contratación que remeció el mercado previo al clásico ante Universitario de Deportes por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. ¿De quién estamos hablando? De la estadounidense-peruana Chelsea Vilca.

Alianza Lima visita a Cienciano en la próximo fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

PUEDES VER: Próximo partido de Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Apertura 2026: fecha, hora y dónde ver

¡Bienvenida Chelsea! La futbolista estadounidense-peruana Chelsea Vilca se suma a las bicampeonas”, escribió el cuadro victoriano en sus redes sociales junto a la fotografía de la jugadora.

Las íntimas acaban de anunciar a un fichaje bomba.

Las íntimas acaban de anunciar a un fichaje bomba.

¿Quién es Chelsea Vilca, nuevo fichaje de Alianza Lima?

La futbolista que se desempeña como centrocampista o delantera, nació en la ciudad de Hicory Creek, Texas y pasó la mayor parte de su carrera en su país, precisamente en la Universidad Seminole State College en Oklahoma, donde apareció en 43 juegos, registrando 35 goles, 11 asistencias y siete goles.

En cuanto a premios individuales, fue campeona de la región centro-sur de la D2CCA 2025, subcampeona de la Conferencia Lone Star 2025, jugadora ofensiva de la semana de la LSC el 8/9/25, Jugador ofensivo de la semana de la ASC el 5/11/24 y estuvo en el All-ASC académico 2024-25 2025.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Universitario?

El clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima vs Universitario por la fecha 7 de la Liga Femenina 2026 está pactado para este domingo 17 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva a partir de las 3.30 p. m. y contará con transmisión del YouTube Bicolor+.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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