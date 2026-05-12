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Revelan curioso vínculo que tuvo Héctor Cúper con Alianza Lima antes de ser DT de Universitario

Héctor Cúper estuvo vinculado a Alianza Lima durante un tiempo antes de convertirse en director técnico de Universitario en la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Revelan vínculo que tuvo Héctor Cúper con Alianza Lima.
Revelan vínculo que tuvo Héctor Cúper con Alianza Lima. | Foto: AFP.
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Universitario de Deportes anunció recientemente a Héctor Cúper como flamante director técnico para el resto de la temporada, causando emoción entre sus hinchas. Sin embargo, lo que pocos saben es que, previo a su llegada al cuadro crema, el entrenador argentino estuvo fuertemente relacionado a Alianza Lima por un futbolista con el que se mantenía en contacto constantemente.

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Nos referimos a Pablo Sabbag, atacante que llegó a Matute en 2023 y logró ganar su primer clásico ante la ‘U’ en el Estadio Monumental. Incluso anotó uno de los tantos del triunfo y celebró con un picante gesto ante la afición merengue. El colombiano, que ahora ya no pertenece al cuadro blanquiazul, era el vínculo entre el nuevo estratega de Ate y el conjunto de La Victoria.

Resulta que, antes de llegar a Universitario de Deportes, Héctor Cúper fue director técnico de la selección de Siria, donde se encargó de comandar a la escuadra en la Copa Asiática del 2024. Durante ese lapso, se dio la noticia sobre la convocatoria del delantero de Alianza Lima a las ‘Las águilas de Qasioun’, ya que tiene doble nacionalidad. En dicha edición, Pablo Sabbag y Héctor Cúper hicieron historia llegando hasta octavos de final de la competición.

Pablo Sabbag, Siria, Héctor Cúper

Pablo Sabbag con Siria, entrenando bajo las órdenes de Héctor Cúper.

Por ello, durante todo ese tiempo, el entrenador argentino, que hoy está en la ‘U’, conocía de cierta forma a Alianza Lima y mantenía contacto para contar con el atacante blanquiazul en su selección. Sin embargo, poco después dejó de ser el estratega del combinado asiático y se perdió ese vínculo con el club de Matute. Actualmente está totalmente dedicado a intentar salir campeón de la Liga 1 con los merengues de Ate.

Números de Héctor Cúper con Siria

Héctor Cúper estuvo un año al mando de la selección de Siria y dirigió 18 partidos desde el banquillo. En ese lapso, obtuvo un total de cinco triunfos, seis empates y siete derrotas, con saldo negativo para la escuadra asiática. Después de ello, no volvió a dirigir hasta ahora, cuando llegó a Universitario.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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