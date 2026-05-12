Prensa extranjera califica a Universitario tras fichaje de Cúper: "Uno de los clubes más..."

La noticia 'bomba' de esta semana fue la contratación de Héctor Cúper en Universitario de Deportes. Ante ello, la prensa extranjera reaccionó de forma sorprendente y dejó un comentario contundente sobre el cuadro merengue. Un prestigioso medio de Argentina resaltó que el director técnico vuelve a Sudamérica después de 30 años y a uno de los clubes más importantes del continente.

El portal Todo Noticias destacó la llegada de su compatriota a tienda merengue, sobre todo porque no dirige en nuestro continente desde 1996, cuando salió campeón internacional con Lanús. Luego de ello hizo carrera en el exterior, destacando en clubes como Valencia, donde fue subcampeón de la Champions League, e Inter de Milán, elenco en el cual dirigió al histórico Ronaldo Nazario.

“Después de recorrer buena parte del mundo y dirigir en destinos impensados para un entrenador, Héctor Cúper volverá a Sudamérica. A los 70 años, el exentrenador de Huracán y Lanús fue anunciado como nuevo técnico de Universitario de Perú, uno de los clubes más grandes e históricos del continente. Será su regreso al fútbol sudamericano después de casi tres décadas construyendo una carrera tan extensa como singular”, indicó el medio argentino, resaltando que la 'U' es de los equipos más emblemáticos del continente.

Todo Noticias calificó a Universitario.

Asimismo, Todo Noticias también resaltó la complicada misión que tendrá Héctor Cúper en Universitario. “El desafío no será sencillo. Universitario está cuarto en el Torneo Apertura, sin posibilidades matemáticas de pelear el título y a nueve puntos del líder Alianza Lima. Además, en la Copa Libertadores ocupa el tercer puesto del Grupo B, todavía con chances de clasificación, aunque obligado a reaccionar en las últimas fechas”, agregó en su página web. Lo cierto es que en Ate cuentan con un entrenador sumamente experimentado que incluso logró clasificar a la Copa del Mundo 2018 con Egipto.

¿Cuándo debutará Héctor Cúper en Universitario?

Se espera que el estreno oficial del nuevo director técnico de Universitario de Deportes sea este viernes 15 de mayo, cuando los cremas reciban a Atlético Grau de Piura en el Estadio Monumental desde las 8.00 p. m., y por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La transmisión del encuentro, con Héctor Cúper en el banquillo, será vía L1 MAX en Movistar TV y DirecTV.