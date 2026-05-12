¡Confirmado! Partido de Universitario por la Liga 1 sufrió inesperado cambio: todos los detalles

Universitario de Deportes quedó oficialmente fuera de la pelea por el título del Torneo Apertura 2026. Los cremas no pudieron pasar del empate ante Sport Boys y ahora solo les resta sumar puntos en las últimas jornadas con la mira en la tabla acumulada. Precisamente, se confirmó que uno de sus partidos sufrió un inesperado cambio en la programación.

Partido de Universitario por la Liga 1 sufrió inesperado cambio

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta reveló que la Liga decidió modificar la programación del partido entre Universitario de Deportes y CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.

Inicialmente, este compromiso estaba pactado para disputarse el sábado 23 de mayo a las 3.00 p. m.; sin embargo, fue reprogramado y ahora se jugará a las 12.45 p. m. en el Estadio 25 de Noviembre. La decisión busca facilitar el retorno del plantel crema a Lima y optimizar su preparación para el duelo clave ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores.

Partido de Universitario vs CD Moquegua sufrió cambio de horario

"En la fecha 16 la ‘U’ va a jugar ante Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre. Este partido se va a jugar el sábado 23 de mayo a las 12:45, esto para que la ‘U’ pueda tener el tiempo de volver a Lima rápidamente, porque tiene el partido con Tolima", informó Gustavo Peralta.

Asimismo, el comunicador explicó que, si el encuentro mantenía su horario original, el plantel de Universitario de Deportes iba a verse obligado a permanecer una noche más en Moquegua y recién regresar el domingo, lo que complicaba seriamente la logística y la planificación deportiva de cara al cierre de la fase de grupos.

"Si el partido se jugaba a las 3 de la tarde, tienes que esperar un día más. Eso significa un gasto y ya no tendría espacio por el tema logístico de viajes. La única tarde o noche libre que tendría era ese momento porque después tiene que jugar Copa Libertadores", complementó.

Partidos restantes de Universitario en el Torneo Apertura 2026