Conmebol abrió proceso disciplinario a Universitario y puede recibir castigo en Copa Libertadores

Universitario de Deportes sigue enfocado en mejorar su rendimiento en la Liga 1 y escalar en la tabla de posiciones. En paralelo, también centra su atención en la lucha por la Copa Libertadores 2026, donde aspira a clasificar a octavos de final. Sin embargo, la Conmebol anunció que abrió un nuevo expediente disciplinario contra los cremas y pueden ser castigados.

Conmebol abrió nuevo proceso disciplinario a Universitario en Copa Libertadores

Mediante su portal oficial, la Conmebol anunció la apertura de expedientes disciplinarios a diversos clubes, entre los que figura Universitario. Los cremas son acusados de infringir dos normas durante su partido ante Nacional de Uruguay por la fecha 3 de la Copa Libertadores.

En primer lugar, el ente sudamericano acusa a la 'U' de quebrantar el artículo 11.2, inciso h), del Código Disciplinario, el cual establece los principios de conducta a los que los clubes deben someterse. En concreto, son acusados de “no acatar las instrucciones del organizador del torneo”.

Conmebol abrió expediente disciplinario a Universitario tras la fecha 3 de Libertadores

Por otra parte, también son señalados por presuntamente infringir el artículo 18 del Reglamento de Seguridad de la Conmebol. Este apartado especifica que los clubes deben hacer oficial la inscripción del oficial de seguridad en su lista de buena fe y detalla una serie de requerimientos para dicha inscripción.

De esta forma, la Conmebol hará las investigaciones pertinentes y dispondrá las sanciones contra Universitario, de ser consideradas necesarias. Recordemos que en la fecha dos, los cremas también fueron investigados por infringir las normas.

¿Qué sanción puede recibir Universitario por la Conmebol?

En principio, Universitario no sufrirá un castigo deportivo y las sanciones serán netamente monetarias. De acuerdo con lo estipulado por la Conmebol en su reglamento, infringir el artículo 11.2 del Código Disciplinario corresponde a una multa de 5 mil dólares. Sin embargo, no se estipula una sanción específica para el artículo 18 del Reglamento de Seguridad.

No obstante, es preciso señalar que la Conmebol aún no publica la resolución del expediente que abrió a los cremas por la fecha 2. De este modo, si son sancionados, el castigo podría agravarse en casos de reincidencia.