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¡No va por L1 Max! El canal confirmado que transmitirá todos los partidos de la Copa Caliente 2026
Luego de confirmarse un nuevo torneo nacional que tendrá como protagonistas a equipos de la Liga 1 y Liga 2, se conoció el canal que transmitirá los partidos.
¡Como una FA Cup! Como se sabe, la Liga de Fútbol Profesional Peruana anunció el lanzamiento oficial de la Copa Caliente de la Liga 1, torneo nacional que contará con la participación de 34 equipos de la Liga 1 y Liga 2. En ese sentido, dicha competición se disputará en 24 ciudades del país y el campeón recibirá un importante incentivo económico.
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No obstante, muchos se preguntan por dónde se podrá ver este torneo, por lo que ya se conoce el canal oficial que transmitirá el certamen.
¿Qué canal transmitirá el torneo Copa Caliente?
De acuerdo con Gustavo Peralta, durante la transmisión del programa 'Modo Fútbol', se consultó al periodista si tenía información sobre esta competición, por lo que no dudó en brindar los datos que manejaba. Muchos creen que se transmitirá por la ya reconocida L1 Max. Sin embargo, se dejó en claro que no.
“Va por Bicolor+, por ahora, no se si se unirán, pero por ahora por Bicolor+. Se va a jugar desde el 11 de junio hasta el 15 de noviembre, como la FA Cup, con propuesta de partido único”, se explicó en el programa.
Copa Caliente de la Liga 1: ¿qué equipos jugarán?
Entre los equipos de la Liga 1 que participarán están ADT, Alianza Atlético, Alianza Lima, Atlético Grau, CD Moquegua, Cienciano, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, FC Cajamarca, Juan Pablo II, Los Chankas, Sport Boys, Sporting Cristal, Sport Huancayo, Universitario de Deportes y UTC.
Por su parte, estos son los integrantes de la Liga 2 que jugarán este torneo: AD Cantolao, ADA Jaén, Alianza Universidad de Huánuco, Ayacucho FC, Bentín Tacna Heroica, Carlos A. Mannucci, Comerciantes FC, Deportivo Binacional, Deportivo Llacuabamba, Estudiantil CNI, Pirata FC, Santos FC, UCV, Unión Comercio, Unión Minas y USMP.
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