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Sekou Gassama protagonizó accidente de tránsito previo al partido Universitario vs Sport Boys
Mediante redes sociales, Sekou Gassama se viralizó tras protagonizar un curioso momento previo al partido por el Torneo Apertura.
Sekou Gassama llegó a Universitario de Deportes para ser el gran refuerzo de esta temporada en la Liga 1. Sin embargo, las cosas no han salido como el senegalés-español esperaba, pues, tras la salida de Javier Rabanal y la llegada de Jorge Araujo, Gassama quedó fuera del equipo y prácticamente tendría su suerte echada, ya que, hasta donde se sabe, está previsto que salga antes del inicio del Clausura.
No obstante, fuera de las canchas el delantero tampoco la pasa bien, pues en redes sociales se viralizó un video en el que se ve a Gassama preocupado debido a que, antes del partido entre la ‘U’ y Sport Boys, protagonizó un choque vehicular.
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Sekou Gassama protagonizó choque vehicular previo al Universitario vs Sport Boys
En el video se puede ver que el accidente ocurrió en el Óvalo de La Perla, muy cerca del estadio Miguel Grau, y se puede ver a Gassama preocupado debido al choque que protagonizó. Afortunadamente, todo quedó en un hecho anecdótico, pues no hubo grandes daños.
A esta información, se le suma comentarios adiciones del periodista Gustavo Peralta, quien en el programa Modo Fútbol, dio a conocer un poco más de detalles que tenia sobre este accidente.
“Era muy temprano, todavía no llegaba el equipo; ese es el auto que auspicia a la ‘U’. En el Óvalo de La Perla, se ha hecho viral ayer. Igual, dicen que no pasó nada grave, pero es anecdótico”, fueron parte de la explicación del periodista.
¿Sekou Gassama dejará Universitario?
Hasta donde se sabe, Sekou Gassama no continuará en Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026. El delantero senegalés dejará el club al finalizar el Torneo Apertura debido a su bajo rendimiento y falta de gol. La directiva habría decidido rescindir su contrato tras no cumplir las expectativas.
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