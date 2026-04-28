Universitario tomó drástica decisión con Gassama previo al duelo ante Nacional: “Habrá novedades…”

Universitario de Deportes se prepara para lo que será su partido ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores. Sin embargo, en la previa del duelo, se dio a conocer una noticia sobre Sekou Gassama, delantero que llegó como refuerzo y que no cumplió con las expectativas de los hinchas cremas.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta en L1 Max, Universitario le dio a Gassama una sorpresiva noticia antes del compromiso por la Copa Libertadores.

Universitario tomó drástica decisión con Sekou Gassama previo al duelo ante Nacional

De acuerdo con el periodista, Universitario tendrá bajas sensibles, pues no estarán Horacio Calcaterra ni Matías Di Benedetto.

“Concentran 23 jugadores en la ‘U’. No está Calcaterra por lesión. A falta de confirmación, quien tampoco está es Di Benedetto, que estaba para jugar, pero finalmente no lo van a arriesgar y no concentra”, empezó explicando Peralta.

Además, dio a conocer que Sekou Gassama volverá a la lista de convocados. No obstante, esto no significa que tenga posibilidades de jugar, pues, como se sabe, todo parece indicar que ni bien termine el Apertura, la 'U' y Gassama tomen caminos distintos.

“Seguirá en la defensa Santamaría. De los 23, quien sí concentra es Gassama; no significa que vaya a jugar. ¿Podría tener minutos? Creo que no, no creo que lo utilicen. En la ‘U’ pronto habrá novedades sobre él”, complementó el periodista.

Gassama busca su redención en Universitario

Cabe señalar que hace unos días se conoció, gracias a información de Peralta en el programa Colectivo World, que el delantero desea tener una nueva oportunidad dentro del equipo.

“Hablé con su entorno de Gassama, y el jugador está muy afectado. Su representante, según lo que me comentaron, cree que no va a ser tomado en cuenta más, y cree que está mal porque Gassama está cobrando sueldo y así va a ser hasta el final del Apertura”, comenzó diciendo.

“Ellos creen, y Gassama también se lo ha dicho a varios de sus compañeros, le deberían dar una chance más para mostrar algo más, porque en la 'U' que jugó fue en la peor versión del equipo, habría que ver cómo se desarrolla en esta situación. Él cree eso, pero siento que es muy difícil".