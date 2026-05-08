Copa Caliente, nuevo torneo de Perú: fecha del sorteo, grupos y clubes que participarán de la Liga 1 y Liga 2

Tal como sucede en la mayoría de países de Sudamérica y principalmente de Europa, nuestro país contará con un torneo nacional. La Liga de Fútbol Profesional Peruana anunció entre bombos y platillos el lanzamiento oficial de la Copa Caliente de la Liga, que contará con la participación de 34 equipos de la Liga 1 y Liga 2.

Esta nueva competición se disputará en 24 ciudades del país y el campeón se llevará un jugoso premio económico. En la siguiente nota podrás enterarte de cuándo se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos y quiénes serán los participantes.

Copa Caliente de la Liga: fecha del sorteo y grupos

La Copa Caliente de la Liga 1 se llevará a cabo desde el 11 de junio hasta el 15 de noviembre. Serán ocho grupos y cada equipo jugará como mínimo tres partidos. Después se jugarán los playoffs hasta conocer al campeón.

Copa Caliente de la Liga 1: ¿qué equipos jugarán?

Entre los equipos de la Liga 1 que participarán están ADT, Alianza Atlético, Alianza Lima, Atlético Grau, CD Moquegua, Cienciano, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, FC Cajamarca, Juan Pablo II, Los Chankas, Sport Boys, Sporting Cristal, Sport Huancayo, Universitario de Deportes y UTC.

Por su parte, estos son los integrantes de la Liga 2 que jugarán este torneo: AD Cantolao, ADA Jaén, Alianza Universidad de Huánuco, Ayacucho FC, Bentín Tacna Heroica, Carlos A. Mannucci, Comerciantes FC, Deportivo Binacional, Deportivo Llacuabamba, Estudiantil CNI, Pirata FC, Santos FC, UCV, Unión Comercio, Unión Minas y USMP.

Presidente de la LFP habló sobre el torneo

En declaraciones recogidas por la prensa, Fernando Corcino, presidente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, habló sobre la creación de este torneo:

“Con la Copa Caliente de la Liga damos un paso importante en la expansión de nuestras competiciones. Este torneo no solo amplía las oportunidades deportivas para nuestros clubes, sino que también nos permite seguir acercando el fútbol profesional a más ciudades del Perú. La llegada de Caliente como naming sponsor fortalece esta visión de crecimiento conjunto”, destacó.