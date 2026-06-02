Piero Quispe cerca de volver a Universitario para el Torneo Clausura: todos los detalles

Piero Quispe se acerca a Universitario y, de cumplirse unas últimas gestiones, el volante puede convertirse en el flamante refuerzo del equipo 'crema' para el Torneo Clausura, que representa su última oportunidad para buscar el ansiado tetracampeonato. Te contamos todos los detalles de este fichaje, que puede remecer el mercado de pases de la Liga 1.

De acuerdo con la información de Gustavo Peralta, periodista deportivo que cubre habitualmente las incidencias del cuadro 'crema', la primera reunión entre el agente del jugador y la administración de la 'U' fue bastante positiva. El futbolista quedó muy satisfecho con la propuesta, tanto a nivel económico como por el tiempo de duración del contrato.

“Se ha dicho que lo de lo de Piero Quispe ya está hecho y todavía no es así. Primero, señalar que hubo una reunión hoy día en la noche entre Jonathan Córdova, representante de Piero Quispe, y la administración de Universitario, o un miembro de la administración. Entendemos que esa reunión fue muy fructífera por para el lado de Piero Quispe por lo que ofreció la ‘U’, que superó las expectativas de lo que podía ofrecer en tiempo de contrato y en monto”, dijo preliminarmente Peralta en L1 Radio.

El siguiente paso es que el mediocampista consiga desligarse de Pumas de México, club con el que tiene contrato hasta diciembre de este año. Además, debe analizar otras ofertas de equipos extranjeros, como la de Atlante, cuadro recién ascendido a la Liga MX, con el que ya tiene un importante acercamiento.

“Lo que y lo que tiene que pasar es que vaya a Pumas eh representante y Piero Quispe, conversen, negocien, rompen el vínculo y, además, ver las otras ofertas que tiene. Atlante de México es la opción más fuerte, supera en lo económico a lo que la U ha ofrecido. Pero hay una valoración desde el entorno de Piero Quispe, el mismo Piero Quispe y su representante, mejor dicho, de la buena oferta que ha hecho la U, que está siendo bien valorada y que eso lo acerca a la ‘U’, pero no lo ha cerrado”, agregó.

Adrián Quiroz no llegará a Universitario si se concreta la vuelta de Piero Quispe

De acuerdo con lo revelado por Peralta, en caso se concrete el regreso de Piero Quispe, finalmente no se fichará a Adrián Quiroz, volante de Los Chankas, con quien ya había sostenido conversaciones e incluso se pensaba enviar una oferta al club de Andahuaylas.

“Es Piero Quispe o Quiroz porque la plata que gastarían por Quispe, si la gastan en Quispe, ya no hay para gastarla en Quiroz”, culminó el comunicador.