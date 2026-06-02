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Elecciones primarias en California, Nueva Jersey y otros estados este 2 de junio: candidatos y qué más deben saber los votantes

Varios estados se preparan para definir los nombres de los candidatos que ocuparán diversos cargos en las elecciones primarias programadas para este martes 2 de junio.

Melanni Miranda
Elecciones primarias en California, Nueva Jersey y otros estados este 2 de junio: candidatos y más.
Elecciones primarias en California, Nueva Jersey y otros estados este 2 de junio: candidatos y más. | Composición Libero / Melanni Miranda / El País.
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¡Mucha atención! Las elecciones primarias programadas para este martes 2 de junio del 2026 marcarán el inicio de un proceso electoral crucial en varios estados, con el fin de renovar diversos cargos a nivel federal, estatal y local. Este evento incluirá competencias en estados como California, Nuevo México, Iowa y Dakota del Sur, además de procesos legislativos y municipales en Nueva Jersey y Montana. AQUÍ más detalles sobre la jornada electoral en el país.

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Elecciones primarias en California este 2 de junio: candidatos y más

California llevará a cabo sus elecciones primarias el 2 de junio y las generales el 3 de noviembre del 2026. Según Ballotpedia y lo expuesto por 'La Nación', los votantes tendrán la oportunidad de elegir representantes para diversos niveles del gobierno estatal y federal, incluida la Cámara de Representantes de EE. UU., elecciones especiales del Congreso, el cargo de gobernador, el Senado estatal, la Asamblea estatal, la Corte Suprema estatal, tribunales de apelación, juntas escolares y gobiernos municipales.

EE. UU.

Elecciones primarias en California, Nueva Jersey y otros estados este 2 de junio: candidatos y más.

La atención de los vecinos se centrará en la carrera por la gobernación, ya que el actual mandatario, Gavin Newsom, no podrá postularse nuevamente debido a las restricciones de mandato. Esto ha generado un escenario competitivo con 61 candidatos registrados.

Entre los principales aspirantes demócratas figuran Xavier Becerra, Katie Porter, Thomas Steyer y Antonio Villaraigosa. A pesar de haber abandonado la contienda, Eric Swalwell y Betty Yee seguirán figurando en la boleta electoral. Por el lado republicano, destacan nombres como Chad Bianco y Steve Hilton.

Elecciones primarias en Nueva Jersey este 2 de junio: todo lo que debes saber

En Nueva Jersey, las primarias programadas para el 2 de junio se enfocarán en la elección de cargos federales y municipales, sin incluir la elección de gobernador ni la renovación de la legislatura estatal para el 2026. Los ciudadanos del estado se concentrarán en la renovación de escaños en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Entre los puestos que se disputarán se encuentran los del Senado, la Cámara de Representantes, elecciones especiales del Congreso, así como las juntas escolares y los gobiernos municipales.

Elecciones en Los Ángeles y otros estados

Los Ángeles se prepara para una elección crucial en la que se definirá a su próximo alcalde. A pesar de que los postulantes cuentan con afiliaciones políticas, la votación se llevará a cabo bajo un sistema oficialmente no partidista. Si un candidato logra obtener más del 50% de los votos en junio, será declarado ganador de manera directa.

En caso contrario, los dos aspirantes con mayor apoyo se enfrentarán en noviembre. Entre los principales contendientes se encuentran Karen Bass, quien actualmente ocupa el cargo de alcaldesa, Spencer Pratt y Nithya Raman.

La jornada electoral también se desarrollará en estados como Nuevo México, Iowa y Dakota del Sur, además de incluir procesos legislativos y municipales en Nueva Jersey y Montana.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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