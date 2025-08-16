Atención, inmigrantes: Estados Unidos anunció que SOLO estas personas podrán renovar su licencia de conducir

La licencia de conducir es un documento oficial en Estados Unidos que autoriza a manejar un vehículo en cualquier jurisdicción del país. Además, funciona como identificación válida en operativos o paradas de la policía y de agentes federales. Por este motivo, se anunciaron cambios que afectarán a quienes residan legalmente en la nación.

Esta es la nueva reforma

Desde su entrada en vigencia oficial el 7 de mayo de este año, la Ley Real ID establece que solo podrán acceder a este documento los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros que acrediten su permanencia legal en el país. En consecuencia, quienes residan de manera irregular no podrán renovarlo.

La licencia de conducir te permite manejar un auto por las pistas de Estados Unidos y debes tenerla siempre a la mano.

Además, la agencia federal precisó que los permisos y credenciales de identidad temporales o con un plazo específico no podrán renovarse de forma virtual o remota, sino únicamente de manera presencial. "Las licencias temporales o de duración limitada deben señalar claramente, tanto en el anverso como en la zona legible por máquina, su carácter temporal e incluir la fecha de vencimiento", indicó.

Al iniciar los trámites, se solicitará al ciudadano la presentación de documentación y la prueba de que su situación temporal sigue vigente o que posee otro tipo de estatus legal que autorice la renovación. La identificación con Real ID, además, permite acceder a distintos establecimientos y oficinas gubernamentales.

En estos estados las licencias de conducir no serán válidas

Como parte de la regulación, se determinó que no se aceptarán licencias de conducir que no pertenezcan a la categoría Real ID. Estas se distinguen por llevar una estrella en la esquina superior derecha. Asimismo, no se solicitarán ni se admitirán los permisos mejorados emitidos por ciertos estados del país.