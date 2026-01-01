Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, 1 de enero: últimos números ganadores del juego

Este miércoles 1 de enero, mientras Colombia inicia un nuevo año, miles de personas estarán atentas a una de las loterías más populares del país y se trata del sorteo Sinuano. Este juego de azar, ampliamente seguido por su frecuencia diaria y dinámica sencilla, se mantiene activo incluso en fechas especiales como el Año Nuevo, convirtiéndose en una tradición para muchos jugadores que esperan comenzar el año con suerte.

El Sinuano es conocido por ofrecer dos sorteos diarios, lo que incrementa las posibilidades de participación y mantiene el interés constante del público. En este 1 de enero, tanto el Sinuano Día como el Sinuano Noche se emitirán con normalidad, permitiendo a los apostadores seguir participando desde las primeras horas del 2026.

¿Qué es el sorteo Sinuano?

El Sinuano es un juego de apuestas numéricas originario de Colombia, administrado por operadores autorizados y supervisado por las entidades correspondientes. Su principal característica es que se juega todos los días del año, incluidos domingos y feriados, como el 1 de enero.

Los jugadores apuestan a números de cuatro cifras, con distintas modalidades de premio según el tipo de acierto, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para apostadores frecuentes como ocasionales.

¿Cómo jugar al Sinuano?

Participar en el sorteo Sinuano es sencillo. Estos son los pasos básicos:

Elegir un número de cuatro cifras (desde 0000 hasta 9999).

Realizar la apuesta en un punto de venta autorizado o plataformas digitales habilitadas.

Seleccionar el sorteo: Sinuano Día o Sinuano Noche.

Esperar el resultado oficial del sorteo correspondiente.

Horarios del Sinuano este 1 de enero

Este 1 de enero, el Sinuano mantiene sus horarios habituales:

Sinuano Día: alrededor de las 2:30 p. m.

alrededor de las 2:30 p. m. Sinuano Noche: alrededor de las 10:30 p. m.

Ambos sorteos se realizarán con normalidad, pese a tratarse de un feriado nacional por Año Nuevo.

¿Qué días se emite el sorteo Sinuano?

El Sinuano se emite todos los días, sin excepción. Feriados nacionales, incluido el 1 de enero. Esta continuidad es una de las razones por las que el sorteo se ha consolidado como uno de los más seguidos en Colombia.

¿Dónde ver los resultados del Sinuano?

Los resultados oficiales del Sinuano se pueden consultar a través de: