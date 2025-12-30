Sinuano Día HOY, martes 30 de diciembre: últimos números ganadores de la lotería

El Sinuano Día y Noche de HOY, martes 30 de diciembre, cuenta con diversos premios a favor de sus participantes. Si quieres conocer los números ganadores de esta edición, y saber si lograste ganar mucho dinero antes de que termine el 2025, entonces tienes que revisar las próximas líneas.

Resultado Sinuano Día y Noche HOY, 30 de diciembre: números ganadores

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el lunes 29 de diciembre?

El sorteo Sinuano Día y Noche se realizó con total normalidad, y diversos ciudadanos lograron acertar los números ganadores. ¡Toma nota!

Resultado Sinuano Día: 4757 - 4

Resultado Sinuano Noche: PENDIENTE

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

La lotería colombiana realiza un juego diario con dos ediciones. El Sinuano Día se juega a las 2:30 p.m., mientras que, el Sinuano Noche se efectúa a las 10:30 p.m. de lunes a sábado. Es importante notar que los domingos y feriados, el horario del sorteo de la noche cambia a las 8:30 p.m.

Premios Sinuano Día y Noche

Te recomendamos consultar la tabla de recompensas antes de jugar al Sinuano. Aquí detallamos los montos de los premios según el número de cifras acertadas en tu jugada.

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

Descubre aquí cuáles son los números que más han salido en el Sinuano Día y Noche.

Sinuano Día Sinuano Noche 2 - 420 veces 9 - 32 veces 8 - 416 veces 2 - 31 veces 5 - 403 veces 3, 1, 5 - 27 veces cada uno 6 - 398 veces 6 - 24 veces 8 - 22 veces 4 - 20 veces 7 - 19 veces 0 - 15 veces

¿Cómo se juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano es un juego de modalidad "chance" muy popular en Colombia. Jugarlo es sencillo y ofrece múltiples formas de ganar según el nivel de acierto.