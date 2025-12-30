Sinuano Día HOY, martes 30 de diciembre: últimos números ganadores de la lotería
AQUÍ verás los números ganadores del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 30 de diciembre, y coteja si eres uno de los afortunados.
El Sinuano Día y Noche de HOY, martes 30 de diciembre, cuenta con diversos premios a favor de sus participantes. Si quieres conocer los números ganadores de esta edición, y saber si lograste ganar mucho dinero antes de que termine el 2025, entonces tienes que revisar las próximas líneas.
Resultado Sinuano Día y Noche HOY, 30 de diciembre: números ganadores
¡Minuto a minuto del Sinuano Día y Noche HOY, martes 30 diciembre!
Sigue todos los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 30 de diciembre.
¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el lunes 29 de diciembre?
El sorteo Sinuano Día y Noche se realizó con total normalidad, y diversos ciudadanos lograron acertar los números ganadores. ¡Toma nota!
- Resultado Sinuano Día: 4757 - 4
- Resultado Sinuano Noche: PENDIENTE
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
La lotería colombiana realiza un juego diario con dos ediciones. El Sinuano Día se juega a las 2:30 p.m., mientras que, el Sinuano Noche se efectúa a las 10:30 p.m. de lunes a sábado. Es importante notar que los domingos y feriados, el horario del sorteo de la noche cambia a las 8:30 p.m.
Premios Sinuano Día y Noche
Te recomendamos consultar la tabla de recompensas antes de jugar al Sinuano. Aquí detallamos los montos de los premios según el número de cifras acertadas en tu jugada.
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Estadísticas del Sinuano Día y Noche
Descubre aquí cuáles son los números que más han salido en el Sinuano Día y Noche.
|Sinuano Día
|Sinuano Noche
|2 - 420 veces
|9 - 32 veces
|8 - 416 veces
|2 - 31 veces
|5 - 403 veces
|3, 1, 5 - 27 veces cada uno
|6 - 398 veces
|6 - 24 veces
|8 - 22 veces
|4 - 20 veces
|7 - 19 veces
|0 - 15 veces
¿Cómo se juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano es un juego de modalidad "chance" muy popular en Colombia. Jugarlo es sencillo y ofrece múltiples formas de ganar según el nivel de acierto.
- Selecciona una combinación de cuatro cifras, donde cada número puede ir del 0 al 9 (desde el 0000 al 9999).
- El costo del boleto varía según lo que desees apostar, generalmente desde los $500 pesos a más.
- Puedes adquirirlo en puntos físicos autorizados como SuperGiros o de manera online a través de sitios como Paga Todo.
- Indica si quieres participar en la edición Día, Noche o en ambas.
