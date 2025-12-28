Resultado Sinuano Día y Noche HOY, domingo 28 de diciembre, EN VIVO: números ganadores del juego

El Sinuano Día y Noche HOY, domingo 28 de diciembre, realizará un nuevo juego a favor de sus seguidores. Si compraste un boleto con la finalidad de ganar uno de los premios, entonces tienes que conocer los últimos resultados de las dos ediciones. ¡Toma nota!

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche el sábado 27 de diciembre?

Las personas deben saber que el Sinuano Día del sábado 27 fue ----------; mientras que el Sinuano Noche tuvo como número ganador (COMPLETAR). ¡Esperamos que hayas sido uno de los ganadores!

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Los ciudadanos de Colombia deben saber que esta popular lotería cuenta con un horario establecido. El Sinuano Día comienza a las 2:30 p.m. de lunes a domingo; mientras que el Sinuano Noche de lunes a sábado juega a las 10:30 p.m., ya que los días festivos y domingos el sorteo inicia a las 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

Antes de jugar al Sinuano Día y Noche, es fundamental revisar la tabla de ganancias. A continuación, detallamos los premios disponibles de acuerdo con el número de aciertos que logres.

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cómo se juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo del Sinuano Día y Noche es un popular juego de chance en Colombia que se basa en la selección de números de cuatro cifras.