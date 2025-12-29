Sinuano Día y Noche de HOY, 29 de diciembre 2025 EN VIVO: resultados del juego

Este lunes 29 de diciembre de 2025, muchas personas siguen con atención una nueva jornada del Sinuano del Día y el Sinuano de la Noche, dos sorteos tradicionales que se realizan a diario y que forman parte de la oferta de juegos oficiales en Colombia. En las últimas semanas del año, el interés por estos sorteos suele aumentar, ya que coinciden con el cierre del 2025 y la expectativa por el inicio de un nuevo año.

¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Día y Noche? Solo las personas mayores de 18 años pueden jugar el Sinuano Día y Noche.

El Sinuano se caracteriza por su dinámica diaria, premios definidos y resultados que se publican el mismo día del sorteo. A continuación, te dejamos los datos generales sobre el Sinuano del Día y de la Noche de este lunes 29 de diciembre de 2025. Conoce en qué consiste, cuáles son sus horarios, dónde se pueden consultar los resultados y qué tipo de premios contempla.

¿Qué es el Sinuano del Día y el Sinuano de la Noche?

El Sinuano es un sorteo oficial que se realiza dos veces al día:

Sinuano del Día, que se juega en horas de la tarde.

que se juega en horas de la tarde. Sinuano de la Noche, que se realiza en horario nocturno.

Ambos sorteos se basan en la extracción de un número de cuatro cifras, que determina a los ganadores según las reglas establecidas por la entidad organizadora.

Horario del Sinuano este lunes 29 de diciembre de 2025

Los horarios habituales de los sorteos son los siguientes:

Sinuano del Día: alrededor de las 2:30 p. m.

alrededor de las 2:30 p. m. Sinuano de la Noche: alrededor de las 10:30 p. m.

Estos horarios se mantienen de lunes a domingo, salvo comunicación oficial por días festivos o ajustes excepcionales.

¿Cómo se juega el Sinuano?

De manera general, el Sinuano consiste en la selección de un número de cuatro cifras, que luego se compara con el número ganador del sorteo correspondiente (día o noche). Los premios se determinan según el grado de coincidencia entre el número elegido y el resultado oficial.

Es importante señalar que la participación en este tipo de sorteos está sujeta a las normas legales vigentes y a las condiciones establecidas por los operadores autorizados.

¿Cuáles son los premios del Sinuano?

El Sinuano ofrece diferentes premios, que varían según la coincidencia del número jugado con el resultado del sorteo:

Premio mayor: por acertar las cuatro cifras exactas.

Premios parciales: por acertar las tres últimas cifras, las dos últimas o una sola cifra, dependiendo de la modalidad.

El monto de los premios está directamente relacionado con el valor apostado y las reglas del sorteo vigente.

¿Dónde ver los resultados del Sinuano?

Los resultados oficiales del Sinuano del Día y de la Noche se pueden consultar a través de: