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Nekroos a un paso de la Final Internacional 2026: ¿Cómo votar por el peruano en la Red Bull Batalla?
Tras quedar subcampeón en la Nacional de Perú, Nekroos depende del voto de la hinchada para meterse al Mundial de Red Bull Batalla 2026. ¡Aquí los detalles!
¡Atención, Perú! El freestyle peruano está de pie. La organización de Red Bull Batalla lanzó oficialmente la votación para el "Mejor Segundo", y nuestro representante, Nekroos, es el gran favorito para llevarse uno de los dos últimos cupos a la Final Internacional 2026 que se celebrará en Santiago de Chile el próximo 11 de abril.
Luego de una Final Nacional de infarto donde el título se le escapó por poco ante Almendrades, el rapero no se rinde. Esta es la última oportunidad de Nekroos para representar la 'Blanquirroja' de las rimas en el escenario más importante del mundo.
Pasos para votar por Nekroos
- Ingresa a la web oficial: redbull.com/mejorsegundo.
- Busca la foto de Nekroos.
- Dale clic a "Votar" y confirma tu elección.
Si Nekroos logra clasificar, se unirá a Almendrades como los dos peruanos confirmados para buscar la gloria en Chile. Recordemos que Perú ya sabe lo que es ganar votaciones: Jaze ya lo logró en 2019. ¡Vamos que sí se puede!
¿Quiénes son los rivales de Nekroos?
No será un partido fácil. Nekroos compite contra otras leyendas y figuras emergentes del circuito hispano. Entre los pesos pesados destacan el mexicano Rapder (bicampeón internacional) y el venezolano Chang. La lista completa la conforman:
- Nekroos (Perú)
- Rapder (México)
- Chang (Sudamérica)
- Dani VK (España)
- Adesong (Chile)
- Cobe (Argentina)
- J1 (Colombia)
- Nico B (EE. UU.)
- 99 (Torneo de Plazas)
- Eros EQ (Centroamérica)
¡A votar, sobrino! Paso a paso para apoyar al peruano. La votación ya está que quema y solo tienes hasta el 17 de marzo a las 23:59 (hora México) para dejar tu voto. Según los últimos reportes, Nekroos está palmo a palmo en la cima de las preferencias junto a Chang y Rapder. ¡Cada voto cuenta!
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