Perú lo hace de nuevo y Marvel escoge a Pol Deportes para presentar nuevo tráiler de Spider-Man con Tom Holland

Entre el 30 y 31 de julio de 2026 las salas de cine a nivel mundial verán el estreno de Spider-Man: un nuevo día, por lo que la campaña de publicidad ya se despliega por todo el mundo, pero en esta ocasión ha sido Pol Deportes, el joven narrador deportivo quien fue el elegido para presentar al reciente tráiler de esta cinta bajo el amparo de Marvel.

Pol Deportes recibe la venia de Tom Holland para promocionar tráiler de Spider-Man

Esto no es algo hecho al azar, sino que responde a una nueva estrategia para publicitar la cinta, la cual fue propuesta por Tom Holland, el actor que interpreta a Peter Parker en las últimas 4 cintas del Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). Esta estrategia se basa en reemplazar el característico estreno central, ahora se realizará en cadena dando protagonismo a fans en diversos países.

“Estamos trabajando en algo increíblemente emocionante para el estreno del tráiler (…) No hace falta decir que hemos recibido muchísimo amor y apoyo desde el primer día que empezamos a hacer estas películas. Sin esas comunidad tan increíble, Spider-Man no existiría (…) Haremos algo que nunca se ha hecho antes. Sigan de cerca el inicio de este ‘nuevo día’ alrededor del mundo, porque algunos de nuestros fans más grandes nos ayudarán a lanzar fragmentos del nuevo tráiler”.

Una de las cosas más increíbles es que el propio Tom Holland etiquetó a Pol Deportes, algo que emocionó a sus fans, quienes conocen cómo se dio el ascenso de este joven narrador deportivo.

Pol Deportes promociona avance del nuevo tráiler de Spider-Man: un nuevo día

En el caso del lanzamiento del avance para Perú, el escogido fue Pol Deportes, colocando al país como un punto clave en el marco de esta campaña publicitaria. Es por ello que durante el video compartido en redes sociales, el chico de 15 años bajo el nombre de Cliver Huamán.

Todo comenzó cuando Holland usó Instagram para pedir la colaboración de los fans presentando fragmentos del tráiler de Spider-Man: un nuevo día, el cual será lanzado por completo a nivel mundial el miércoles 18 de marzo.

Ante esto, el muchacho proveniente de Andahuaylas utilizó sus redes sociales para promocionar el avance. El video comienza con el adolescente con estas palabras: “Hoy les tengo una exclusiva mundial. Y no, no es un fichaje (…) Hoy estamos hablando de algo más grande: Spider-Man”.

Visiblemente emocionado, Pol Deportes acaba el video en lo más alto de un cerro con una vista panorámica de la ciudad, luego de lo cual lo que sigue son un par de segundos de lo que será el tráiler de Spider-Man: un día nuevo.

Pero, ¿cuál es el avance al cual hace referencia Pol Deportes? Se trata de una escena donde el superhéroe arácnido se balancea por las calles de edificios altos de Nueva York. El cielo está nublado, parece una atmósfera tensa, quizás se trate de un momento crucial en la nueva película de Marvel.