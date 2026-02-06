Netflix lanza brutal tráiler de "Máquina de guerra", la apuesta del gigante del streaming en el género de acción: cuándo se estrena y de qué trata

Netflix está apostando a lo grande por producciones de envergadura para este 2026 y una de sus apuestas más recientes es "Máquina de guerra", un film de acción bélica que, por el tráiler, promete darle a los fanáticos de estos géneros momentos interminables de balaceras, explosión y dramas sencillos, pero que gustan mucho entre el gran público.

Cuándo se estrena "Máquina de guerra" en Netflix

De acuerdo al primer tráiler lanzado por el gigante del streaming, "Máquina de guerra" se estrenará a nivel mundial el próximo 6 de marzo de 2026 de forma exclusiva en Netflix, por lo que para disfrutar de la más reciente cinta estelarizada por Alan Ritchson necesitarás con una suscripción activa en esta plataforma.

Tráiler de "Máquina de guerra"

De qué trata "Máquina de guerra"

El personaje de Alan Ritchson es un soldado del ejército de los Estados Unidos que postula en la selección de nuevos reclutas para un escuadrón élite. El tráiler nos muestra que, en medio de las pruebas físicas como psicológicas que le realizan a cada aspirante, se toparán con algo desconcoido.

Enclavado en medio de un bosque inhóspito, los soldados se encuentran con una máquina letal que al verlos comienza una carrera por eliminarlos, por lo que los protagonistas, arriesgando sus propias vidas tendrán que superar tal amenaza.

Lo que vemos en el avance no deja nada a la especulación, pues nos muestra cinta directa, que va al grano con sus intenciones, no busca aleccionarte, tampoco adoctrinarte, busca el impacto, la bala, el olor a pólvora y huesos quemados, todo en medio de un paisaje tan hermoso como mortal, ante un enemigo que solo quiere matar, no negocia, no da oportunidad de escapar.

Personajes de "Máquina de guerra"