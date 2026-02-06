Netflix estrena en marzo "Un novio por suscripción" protagonizada por Jisoo de BLACKPINK: ¿De qué trata el esperado K-drama?

Netflix ha entendido que las series coreanas no tienen público, únicamente, en Asia, también cuenta con una base de fans enorme en Estados Unidos, Europa, pero, principalmente, en Latinoamérica, lugar del mundo donde el Kpop es un verdadero fenómeno de masas. Ahora, piensa en una serie surcoreana a la que el gigante del streaming apueste todas sus ficha y, además, este protagonizada por una verdadera "idol", pues eso es "Un novio por suscripción" que está a pocas semanas de su estreno mundial.

Cuándo se estrena "Un novio por suscripción" en Netflix

Y es que Jisoo es la protagonista de esta nueva serie cuya fecha de estrena está programada para el próximo 6 de marzo, la misma que podrás disfrutar de forma exclusiva desde Netflix, por lo que si aún no tienes una cuenta en esta plataforma ¿Qué esperas? separa una suscripción.

Tráiler de "Un novio por suscripción"

De qué trata "Un novio por suscripción"

La historia nos pone en la piel de Mi-rae U (Jisoo), quien se desempeña como productora de webtoons, pero está estresada de su día a día marcado de exceso de trabajo, mientras se hace un pequeño espacio para citas que la tienen harta, pero con la esperanza de encontrar un soñado romance.

Sin embargo, pronto se topa con un servicio de citas virtuales que, por una suscripción, tendrás las citas que siempre soñó, pero con hombres ficticios que son tan perfectos que uno no se lo puede creer.

Sin embargo, más allá de este escapismo tan simbólico como real, nuestra protagonista tiene que lidiar en el mundo real con hombres de carne y hueso, como es el caso de Kyeong-nam, quien no solo es su compañero en el trabajo, también su rival.

Cuántos capítulos tendrá "Un novio por suscripción"

Está confirmado que la comedia romántica "Un novio por suscripción" estará conformada por 10 episodios que, sino te gusta leer subtítulos hay buenas noticias para ti, pues incluirá doblaje en español latino.

Personajes de "Un novio suscripción"

Este es el cast completo de la primera temporada de "Un novio por suscripción". Aún no contamos con información de si habrá una segunda entrega de este kdrama. Todo dependerá de la audiencia que apoye con sus visualizaciones.