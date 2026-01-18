- Hoy:
'Humana por accidente': cuándo se estrena el capítulo 3, de qué trata y cuántos episodios tendrá el K-drama de Netflix
Mitología, romance y fantasía es lo que trae esta nueva serie de Netflix que se ha vuelto la favorita en la plataforma. Conoce cuándo se estrena todos los capítulos.
Netflix es una de las plataformas de streaming más populares y según las cifras de la misma empresa, actualmente tiene más de 300 millones de suscriptores gracias a las películas, series y k-dramas que ofrece en su parrilla de contenidos.
Cada cierto tiempo, Netflix renueva la lista de sus K-dramas y acaba e estrena una producción que rápidamente se ha vuelto la favorita en la plataforma de streaming y esta se llama 'Humana por accidente' o No Tail to Tell.
¿De qué trata 'Humana por accidente' o No Tail to Tell? Esta serie cuenta la historia de Eun-ho, una zorra de nuevo colas que es interpretada por la actriz Kim Hye-yoon. Este ser legendario del folclore coreano se verá envuelta en un accidente con Kang Si-yeol, un futbolista estrella arrogante, y se convertirá en una humana ordinaria.
Eun-ho no desea convertirse en humana por miedo a enfermarse o morir, pero deberá adaptarse a su nueva vida y experimentar el amor con este hombre que conoció y que ahora se ha vuelto su compañero.
La serie de Netflix acaba de estrenarse y ya lidera la preferencia en la plataforma con solo 2 capítulos al aire. ¿Cuándo se estrena el capítulo 3 y 4? El próximo 23 y 24 de enero serán liberados los 2 siguientes capítulos y cada se mana se tendrá dos nuevos episodios.
'Humana por accidente' o No Tail to Tell tiene en total 12 capítulos y llegará a su fin a finales de febrero de este 2026, por lo que deberás ser paciente si quieres ver todo el K-drama.
'Humana por accidente' o No Tail to Tell lidera el ranking en Netflix. Foto: captura
