'Humana por accidente': cuándo se estrena el capítulo 3, de qué trata y cuántos episodios tendrá el K-drama de Netflix

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares y según las cifras de la misma empresa, actualmente tiene más de 300 millones de suscriptores gracias a las películas, series y k-dramas que ofrece en su parrilla de contenidos.

Cada cierto tiempo, Netflix renueva la lista de sus K-dramas y acaba e estrena una producción que rápidamente se ha vuelto la favorita en la plataforma de streaming y esta se llama 'Humana por accidente' o No Tail to Tell.

¿De qué trata 'Humana por accidente' o No Tail to Tell? Esta serie cuenta la historia de Eun-ho, una zorra de nuevo colas que es interpretada por la actriz Kim Hye-yoon. Este ser legendario del folclore coreano se verá envuelta en un accidente con Kang Si-yeol, un futbolista estrella arrogante, y se convertirá en una humana ordinaria.

Eun-ho no desea convertirse en humana por miedo a enfermarse o morir, pero deberá adaptarse a su nueva vida y experimentar el amor con este hombre que conoció y que ahora se ha vuelto su compañero.

La serie de Netflix acaba de estrenarse y ya lidera la preferencia en la plataforma con solo 2 capítulos al aire. ¿Cuándo se estrena el capítulo 3 y 4? El próximo 23 y 24 de enero serán liberados los 2 siguientes capítulos y cada se mana se tendrá dos nuevos episodios.

'Humana por accidente' o No Tail to Tell tiene en total 12 capítulos y llegará a su fin a finales de febrero de este 2026, por lo que deberás ser paciente si quieres ver todo el K-drama.