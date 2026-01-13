La empleada: ¿cuándo y en qué plataforma de streaming se podrá ver el nuevo thriller psicológico de Sydney Sweeney

No hay duda que Sydney Sweeney se ha convertido en una de las actrices de Hollywood más populares de los últimos años. Luego de protagonizar la serie Euphoria, la joven estadounidense ha sido parte de diferentes producciones, en las que se robó todas las miradas por su increíble talento histriónico.

'Madame Web', 'Inmaculada', 'Eden', 'Christy' y 'Con todos menos contigo', son algunas de las cintas en las que Sydney Sweeney ha logrado brillar por su talento. Para este 2026, la joven formó parte de un thriller psicológico llamado 'La empleada' o The Housemaid, cinta basada en un bestseller que lleva el mismo título.

¿De qué trata 'La empleada'? Este thriller psicológico cuenta la historia de Millie, una joven con un pasado difícil que acepta un trabajo como empleada doméstica interna para la adinerada y aparentemente perfecta familia Winchester, integrada por Nina y Andrew. Millie descubrirá que la casa esconde oscuros secretos y que Nina, la señora, actúa de manera errática, lo que la lleva a darse cuenta de que su nuevo empleo es una pesadilla llena de peligro, manipulación y verdades ocultas.

Si bien la cinta "La empleada" se estrenó hace solo algunas semanas, ha llamado la atención del público y se mantiene en cartelera en diferentes cinemas de Lima. Sin embargo, muchos usuarios desean ver esta producción vía streaming.

¿Qué pasa si quiero ver "La empreada" vía streaming? Si bien aún sigue en cartelera, hay una alta posibilidad de que se pueda ver en la plataforma HBO Max en solo algunos meses.

Sin embargo, de momento no se tiene una fecha exacta de la llegada de "La empleada" a HBO Max Se estima que en abril del 2026, ya se podrá ver en la comodidad de tu hogar, ya que luego de 4 meses de recaudación global se podrá tener esta cinta vía online.