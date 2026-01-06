Stranger Things 'Conformity Gate': Netflix comparte 'episodio' inédito que puedes ver GRATIS ahora mismo

En 2016 se lanzó la primera temporada de Stranger Things, la serie de Netflix que se desarrolla en el pueblo de Hawkins, un lugar en el que un grupo de niños se verán involucrados con misteriosas criaturas llamadas Demogorgones y un 'jefe final' que resultó ser Vecna y el 'Azotamentes'.

El final de la quinta temporada de Stranger Things se estrenó el último 31 de diciembre del 2025 y grande fue la desilución de los fanáticos, puesto que en este episodio que dura más de dos horas, hubieron ciertas incosistencias en las tramas, detalles que no cuadran y hasta una presunta muerte que se dejó en suspenso.

La apresurada muerte de Vecna por Once y Joyce, el presunto sacrificio de Once, la graduación de Max, el matrimonio de Hooper con Joyce y la posibilidad de que todo lo visto haya sido solo un sueño o simplemente un juego de roles parecido a Calabozos y Dragones, dejaron descontentos a todos los fans, por lo que en redes sociales surgió la teoría del 'Conformity Gate', la cual apunta a que todo lo visto fue FAKE o FALSO y que el VERDADERO final se verá este miércoles 7 de enero.

Para alegría y sorpresa de miles de fans, Netflix acaba de liberar en YouTube un capítulo especial de 19 minutos, en el que se verá el DETRÁS DE CÁMARA del capítulo 8 de Stranger Things. Sí, los fans tenían razón pero no del todo.

Si bien se esperaba que todo lo visto en el capítulo 8 de Stranger Things fuera una ilusión creada por Vecna, esto no es así. En realidad el capítulo inédito que ya puedes ver en YouTube, no es otra cosa más que las anécdotas de los actores y algunas escenas extra de la producción que realizaron los hermanos Duffer para su famosa serie.

Si bien Netflix anunció que este 12 de enero se verá este detrás de cámaras en su plataforma, todo parece indicar que han liberado una parte del mismo, para eliminar las especulaciones de los fans sobre el 'Conformity Gate' del que tanto se está comentado en TikTok, YouTube, X y otras redes sociales.