Stranger Things: The First Shadow: dónde ver la precuela oficial que cuenta el origen de Vecna

El último jueves 25 de diciembre, Netflix estrenó el Volumen 2 de la Temporada 5 de Stranger Things, capítulos en los que se vio un poco más sobre la lucha contra Vecna, el villano principal de esta increíble historia creada por los Hermanos Duffer.

Sin embargo, pese a que los capítulos de Stranger Things Volumen 2 tienen una duración de más de 1 hora, aún existen muchos misterios que giran en torno a Henry Creel, antes de que se convierta en el temido Vecna quien está a punto de unir al Abismo y el mundo real, utilizando el Upside Down.

Si te surgen muchas dudas sobre el verdadero origen de Vecna y cómo Henry Creel obtuvo sus poderes en el pasado, debes saber que existe una obra de teatro llamada Stranger Things: The First Shadow, la cual cuenta el pasado de este personaje y por qué le tiene tanto miedo a una cueva.

Stranger Things: The First Shadow es una obra de teatro precuela de la serie de Netflix que se desarrolla en 1959 en Hawkins, Indiana, muchas décadas antes de los eventos del programa.

La historia se centra en Henry Creel, un joven con poderes psíquicos que llega con su familia al pueblo y lucha por encajar mientras lucha con fuerzas oscuras que no comprende. A través de su relación con una compañera de la escuela, Patty Newby, y su creciente influencia por una presencia siniestra, se exploran los orígenes de su poder y cómo empieza a convertirse en la figura que más tarde será conocida como Vecna en la serie principal.

La obra de teatro Stranger Things: The First Shadow es todo un éxito. Foto: composición.

Además de seguir a Henry, la obra también muestra versiones jóvenes de personajes familiares como Joyce, Jim Hopper y Bob Newby, y plantea cómo los secretos del pasado (incluyendo experimentos misteriosos relacionados con una dimensión alternativa) empiezan a afectar a Hawkins incluso antes de que los sucesos de la serie comiencen.

The First Shadow expande la mitología de Stranger Things, revelando claves sobre cómo se despertó la amenaza del “upside down” y cómo las decisiones tempranas de personajes como Henry y el Dr. Brenner sentaron las bases para los horrores que se vieron en la serie de Netflix que llega a su fin este 31 de diciembre del 2025.

¿Dónde ver Stranger Things: The First Shadow?

La obra de teatro original se puede ver EN VIVO en Broadway, en el Teatro Marquis en Nueva York. Sin embargo, muy pronto se llevará esta puesta en escena en el West End de Londres.

De momento no hay una versión grabada para ver online, pero en Netflix puedes ver el detrás de cámaras, "Behind the Curtain: Stranger Things The First Shadow".