Stranger Things 5 Volumen 2: nuevo tráiler revela retorno de personaje olvidado y nuevo 'villano'
Este jueves 25 de diciembre se estrenará el Volumen 2 de la temporada final de Stranger Things. Will y Once se enfrentarán a Vecna, pero una vieja conocida volverá para cambiarlo todo.
La batalla final contra Vecna cada vez está más cerca. Luego de que Netflix estrenara los primeros 5 capítulos de la Quinta Temporada de Stranger Things, los fanáticos de esta increíble historia creada por los Hermanos Duffer.
Para la primera parte de esta última temporada de Stranger Things, Mike Wheeler, Will Byers, Lucas Sinclar, Dustin Henderson, Steven Harrington, Nancy Wheeler, Once, Hooper, y Joyce Byers, se alistan para entrar al mundo del 'Upside down' para buscar a Vecna y acabarlo por completo.
Sin embargo, por cuestiones de la vida, el grupo se dividió en dos y terminaron distanciados por una enorme barrera, que sería la fortaleza de Vecna. Para este segundo Volumen se tiene una gran cantidad de sorpresa y esto así lo reveló el tráiler que acaba de estrenar Netflix.
¿Qué veremos en el Volumen 2 de Stranger Things 5?
Si has visto los cinco primeros capítulos de esta última Temporada de Stranger Things, debes saber que finalmente Once logro encontrarse con una vieja conocida, su 'hermana' Kali Prasad, la número 008, quien habría sido atrapada y obligada a liberar su poder en beneficio de un grupo de militares.
Si bien Kali Prasad solo fue vista en un capítulo de temporadas pasadas, todo indica que será de vital importancia para la batalla final contra Vecna. Pero, esto no es todo ya que Will Byers logró dominar sus miedos y ha obtenido un poder similar a Vecna.
Gracias al nuevo adelanto compartido por Netflix, sabemos que esta nueva tanda de capítulos serán mucho más impactantes. Como bien se sabe, estos se estrenarán el jueves 25 de diciembre y la gran final está pensada para el miércoles 31 de diciembre.
El retorno de 008 a Stranger Things. Foto: captura.
