Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, publica singular mensaje tras ser anunciado en FC Cajamarca

¿Lanzó indirecta para Alianza Lima? La brasileña no dudó en reaccionar a la oficialización de Hernán Barcos a FC Cajamarca. Conoce qué publicó en sus redes.

Giuli Cunha compartió un potente mensaje tras oficialización de Hernán Barcos a FC Cajamarca.
FC Cajamarca hizo oficial la llegada de Hernán Barcos para la temporada 2026, por lo que rápidamente se registró diversas reacciones en las redes sociales. En este marco, la esposa del 'Pirata', Giuli Cunha, compartió un llamativo mensaje en su cuenta de Instagram. Revisa su publicación.

La brasileña reposteó la imagen que publicó el club cajamarquino, recién ascendido a la Liga 1 de Perú, y la acompañó con la siguiente frase: "Cajamarca que nos espere, vamos en bando y jamás será la misma", y con emojis de risa, así como corazones con los colores característicos del equipo.

Hernán Barcos

Giuli Cunha reacciona a la oficialización de Hernán Barcos a FC Cajamarca.

FC Cajamarca oficializa a Hernán Barcos: "Un verdadero depredador"

A través de sus redes sociales y con un video de presentación, FC Cajamarca oficializó al delantero argentino como uno de sus principales refuerzos para la próxima temporada. "El 'Pirata' ha arribado a nuestra ciudad. Hoy no es un día cualquiera para nuestra institución deportiva y nuestra amada hinchada.", indicó en su cuenta de Facebook.

"Hoy, un sueño que muchos veíamos lejano se ha convertido en una gloriosa realidad. Damos la bienvenida oficial a la familia del FC Cajamarca a un verdadero depredador futbolístico, al hombre que nos robará gritos de gol con cada toque... ¡Hernán, el 'Pirata' Barcos!", indicó el cuadro de altura.

"El 'Pirata' no solo trae goles, trae experiencia, liderazgo y ese espíritu guerrero que tanto necesitamos. ¡Su mirada de campeón ya está aquí y estamos listos para navegar juntos hacia la gloria! Hermanos cajamarquinos llegó la hora de alentar y demostrar que ¡Juntos somos más fuertes! ¡Bienvenido a tu nueva familia capitán! Esta camiseta te espera para que la llenes de historia", agregó.

