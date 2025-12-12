Hernán Barcos y su esposa tienen noble gesto con Alianza Lima luego de salida del delantero

Alianza Lima publicó un video de despedida a Hernán Barcos y miles de hinchas lamentaron la salida del delantero argentino, que logró convertirse en uno de los referentes del club blanquiazul. En medio de esta situación, se reveló que, el 'Pirata' viajó a Cajamarca junto con su familia.

Diversos medios deportivos han indicado que Hernán durante la temporada 2026 jugaría en FC Cajamarca. Ante esa interrogante, muchos buscan conocer si estas especulaciones son verdad, por ello, no dudaron en buscar sus declaraciones.

El jugador no brindó declaraciones sobre el tema, pero un detalle captó la atención de diversos hinchas de Alianza Lima. Barcos se encontraba cargando su menor hijo, quien tenía en su mano un peluche del 'Gallo Negro', figura importante del cuadro íntimo.

Esta situación generó gran ternura entre los hinchas de Alianza Lima, quienes han pedido en más de una oportunidad que el 'Pirata' siga en el club por su buen desempeño y profesionalismo que ha mostrado durante los 5 años que representó a los de La Victoria.

"Awww el gallito negro", "El bebé con su gallito negro", "El peluchito que tiene su hijo","Perdió Alianza", "Barquitos", "Son aliancistas", "El amor que siente por Alianza es mágico", son algunos mensajes que dejaron diversos ciudadanos en redes sociales.