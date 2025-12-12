0

Hernán Barcos y su esposa tienen noble gesto con Alianza Lima luego de salida del delantero

Hernán Barcos y su familia regresaron de Cajamarca e hinchas de Alianza se emocionan con emotivo detalle que tienen con el club blanquiazul.

Redacción Líbero Tendencias
Hijo de Hernán Barcos fue visto con el peluche del 'Gallo Negro' de Alianza Lima.
Hijo de Hernán Barcos fue visto con el peluche del 'Gallo Negro' de Alianza Lima. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
COMPARTIR

Alianza Lima publicó un video de despedida a Hernán Barcos y miles de hinchas lamentaron la salida del delantero argentino, que logró convertirse en uno de los referentes del club blanquiazul. En medio de esta situación, se reveló que, el 'Pirata' viajó a Cajamarca junto con su familia.

Giuli Cunha dedica emotivas palabras tras hacerse oficial la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima.

PUEDES VER: Giuli Cunha se despide de Alianza Lima con emotivas palabras tras salida de Barcos: "Nada ni nadie..."

Diversos medios deportivos han indicado que Hernán durante la temporada 2026 jugaría en FC Cajamarca. Ante esa interrogante, muchos buscan conocer si estas especulaciones son verdad, por ello, no dudaron en buscar sus declaraciones.

El jugador no brindó declaraciones sobre el tema, pero un detalle captó la atención de diversos hinchas de Alianza Lima. Barcos se encontraba cargando su menor hijo, quien tenía en su mano un peluche del 'Gallo Negro', figura importante del cuadro íntimo.

Esta situación generó gran ternura entre los hinchas de Alianza Lima, quienes han pedido en más de una oportunidad que el 'Pirata' siga en el club por su buen desempeño y profesionalismo que ha mostrado durante los 5 años que representó a los de La Victoria.

"Awww el gallito negro", "El bebé con su gallito negro", "El peluchito que tiene su hijo","Perdió Alianza", "Barquitos", "Son aliancistas", "El amor que siente por Alianza es mágico", son algunos mensajes que dejaron diversos ciudadanos en redes sociales.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, viernes 12 de diciembre: tarot y predicciones de Josie

  2. Plantillas GRATIS para decoración de Navidad: duendes, renos, Papá Noel y más en full HD

  3. Horóscopo de hoy, miércoles 24 de enero: predicciones de Josie Diez Canseco

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano