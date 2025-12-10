Nair Aliaga se defiende y publica mensajes que le envió un conocido futbolista: "No te hagas el..."

Nair Aliaga, periodista deportiva en el Perú, utilizó sus redes sociales para manifestarse en contra de supuestos que la involucran con un conocido futbolista que hasta hace muy poco militaba en importante club del fútbol peruano.

Precisamente en "X" (antes Twitter), compartió chats y mensajes que este futbolista profesional le envió mediante su cuenta oficial de Instagram, espacio en el que, según asegura la también reportera, puso las cosas en claro y frenó las posibles intenciones del deportista. Todo ello se da en el marco de una publicación vertida en un medio de comunicación en el que se deslizó el vínculo de una comunicadora con un personaje al que apodaron "Cepillín".

"Hace unas semanas escribí sobre la ligereza con la que los medios de comunicación señalan sin pruebas y dañan la dignidad de una persona: fácil y sin consecuencias, amparándose únicamente en el “supuesto” y la insinuación. Hoy me tocó a mí.", inició Nair en su post.

Estos son los chats expuestos por Nair Aliaga.

Además, agregó: "Me genera mucho asco, decepción y preocupación, porque muchos seguidores me están enviando el texto en el que no mencionan mi nombre, pero insinúan que soy yo, porque así son: viven del morbo. Voy a defenderme y subiré la única conversación que tuve con el futbolista al que hacen referencia. Porque, actualmente, no existe persona que me genere más desagrado que él."

Finalmente, sentenció: "Así como hoy mienten, señalan y manchan mi dignidad, lo vienen haciendo con muchas colegas y nadie hace nada. Se ríen, lo comparten, todo sin una sola prueba. Gracias a Dios tengo esta conversación en la que no le doy pie para que siquiera pueda comunicarse conmigo por chat, pero no todas pueden defenderse de las acusaciones de este diario. Y es injusto, da lástima y es asqueroso."